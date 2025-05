Lázár János nagy változásokat jelentett be: jön a késésbiztosítás a MÁV-nál

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden, reggel 9 órakor tartotta meg Közlekedésinfó nevű sajtótájékoztatóját, ahol több fontos változást is bejelentett, elsősorban az idei nyárra vonatkozóan. A miniszter többek közt megígérte: június elsejétől kezdve a MÁV 20 perces késés után 50 százaléknyi jegyár-visszatérítést biztosít az utasoknak.

Lázár János Hegyi Zsolttal, a MÁV-csoport vezérigazgatójával együtt tartotta meg a sajtótájékoztatót, ahol a MÁV és a Volánbusz működését, szolgáltatásait érintő változásokról számoltak be. A miniszter azzal kezdte a mondandóját, hogy az ország és vármegyebérletnek, valamint a tarifareformnak köszönhetően sokkal többen használják a közösségi közlekedést, mint eddig bármikor. Mint mondta, olcsóbban, de több jegyet adtak el, és ebből legalább annyi pénzt tudtak beszedni, mint a korábbi években a kevesebb, de drágább jegyekből.

Az Index szerint a miniszter közölte, hogy 2024-ben az egymilliárd utazást bonyolítottak le, majd gigantikus számnak nevezte a korábbi évtizedekhez képest azt, hogy idén márciusban és áprilisban havi 900 ezer bérletet adtak el.

Ezt követően jelentette be, hogy

június elsejétől a MÁV objektív felelősséget vállal a késésekért, és minden 20 perces késés után 50 százaléknyi jegyár-visszatérítést biztosítanak az utasoknak.

Lázár János szerint ez a lépés a papíralapú és az online vásárolt jegyekre is érvényes lesz, bár az applikációs vásárlásnál külön be kell kapcsolni hozzá a késési biztosítás funkciót. A miniszter hozzátette: arra számít, hogy ezt követően a MÁV-nak sikerül a 20 percen túli késések arányát 10 százalékról 4-5 százalékra csökkentenie.

Így készülnek az idei nyárra

A lap szerint a miniszter többek közt arról is szót ejtett, hogy az idei nyárra egy „haváriatervvel” készülnek. Továbbá közölte, hogy december 31-ig 1200 mosdót újítanak fel 6,5 milliárd forintból, és emlékeztetett arra, hogy a közeljövőben ezer új autóbuszt vásárol Magyarország, amelyek közül az első 130 darab napokon belül megérkezik, és a Balatonnál kezdi meg a szolgálatát.

Minden autóbusz klimatizált lesz

– tette hozzá Lázár János.

Beszélt arról is, hogy 2026 tavaszáig 70 mozdonyt bérelnek, egy részük már üzembe állt. Ezek havonta hármasával, négyesével kezdik meg a működést az új mozdonyok, ami főként a Balaton menti vonalakon lesz érezhető az utasoknak – ismertette. Kitért továbbá arra is, hogy minden településre legalább napi egyszeri klimatlizált eljutást biztosítanak a „klímagarancia” részeként, és hogy 36 állomást is felújítanak a MÁV pénzéből.

Hegyi Zsolt mindeközben arról beszélt: korábban a híradások sokszor a forgalmi zavarokról, vagy a nem működő klímákról szóltak, de ennél jobbnak kell lenniük, és tudnak is jobbak lenni szerinte. A vezérigazgató három területet emelt ki, amelyen fejlesztéseket fognak végrehajtani a jövőben:

a pályakarbantartásokat, amelynek részeként többek közt megpróbálják a hőséggel szemben a pálya állékonyságát javítani;

a járműpark és a menetrend fejlesztését. A nyáron folyamatos klímaügyelet lesz, hogy meghibásodás esetén a lehető leghamarabb elhárítsák azt. A Balaton partján pedig kizárólag klimatizált autóbuszok közlekednek majd, és a vonatoknál is lesz előrelépés ezzel kapcsolatban a tavalyi évhez képest;

a szolgáltatások fejlesztését, amelynek részeként január elsején létrehozták az Országos Haváriaközpontot a MÁV-nál.

A teljes, több mint másfél óra hosszú sajtótájékoztatót itt lehet megtekinteni:

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Lázár János építési és közlekedési miniszter a pátyi utcafórumon 2025. április 4-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)