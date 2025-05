Közösségi oldalán reagált a Harcosok Klubjáról terjesztett álhírekre Orbán Viktor

Kommentelés – ezzel a szöveggel, két magyar zászló és egy piros szív hangulatjel kíséretében közölt bejegyzést Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A miniszterelnök azt írta hozzá kísérőszövegnek: „Jó munkát a fake news gyárnak, avagy hova tettem a Fiat kulcsát?”

Május 18-án a budapesti BOK-csarnokban tartották a Harcosok Klubjának nyitóeseményét, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, amiben többek között arról beszélt, még mindig a Fidesznek van a legtöbb tagja Magyarországon, de most „fel kell költözniük” a virtuális térbe is, nekik kell a legerősebbnek lenniük ott is.

Nemsokkal a miniszterelnöki beszéd után több álhír is szárnyra kapott a közösségi felületeken a Harcosok Klubjával kapcsolatban. Többek között a közösségi médiában egy Harcosok kódexe című dokumentum is elterjedt, amely azt a látszatot kelti, hogy a csoport belső szabályait tartalmazza. A Századvég tényellenőrcsapata azonban kiderítette, a dokumentum egy ügyes hamisítvány, amely egy gondosan megtervezett politikai akció részét képezi. Erről bővebben itt olvashat.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)