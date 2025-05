Célzott fejlesztést kap minden iskolába készülő gyermek, ígéri a miniszterelnöki biztos

Szeptembertől minden iskolába készülő gyermek célzott, játékos fejlesztésben részesül az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében – mondta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos az óvodai nevelés megújuló alapprogramjáról szóló tájékoztató fórumon hétfőn Budapesten.

Balatoni Katalin közölte: a játékos fejlesztés nem új elem, sok helyen eddig is megvalósult, mostantól azonban minden óvodában kötelező lesz. „A gyermek életében a legfontosabb életszakasz az óvodáskor. Ami akkor történik, az egész életükre meghatározó” – jelentette ki, hozzátéve: fontos az együtt gondolkodás a szülőkkel és a pedagógusokkal annak érdekében, hogy a gyermekek saját érési ütemüknek megfelelő támogatást kapjanak.

„Nem iskolásításról van szó” – szögezte le a miniszterelnöki biztos, kiemelve: az új fejlesztés nem tanulást és tankönyveket jelent, hanem élményt.

Előtérbe kerül az élőszavas mese, a népi játék, az alkotás és a mindennapos mozgás – magyarázta.

Balatoni Katalin rámutatott: azért is kell kiemelten foglalkozni az óvoda-iskola átmenettel, mert a szakemberek tapasztalatai szerint az elmúlt években jelentősen romlott a gyermekek képesség-, készségszintje. Öt évvel ezelőtthöz képest „elképesztő romlás” látszik a szociális kompetenciák, a mozgás és a beszédkészség terén – mondta, hozzátéve: egyre több gyermek kerül be úgy a kiscsoportba, hogy óvodakezdéskor nem szobatiszta vagy nem tud beszélni. Kitért arra is, hogy elszaporodtak az iskolafelkészítést kínáló fizetős szolgáltatások, amelyekre akár havi 60-100 ezer forintot is elköltenek a szülők, miközben a magyar óvodapedagógia és a pedagógusok eszköztára képes arra, hogy megadja a szükséges felkészítést a gyermekeknek.

„A magyar pedagógiai kultúrának elképesztően sok értéke van, amit meg kell tartani, és amire érdemes ráerősíteni”

– jelentette ki.

Balatoni Katalin hangsúlyozta: az óvodák saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy a fejlesztést külön vagy vegyes csoportban valósítják meg. Rögzítette továbbá, hogy az óvodai alapprogram egy keret, egy ajánlás, amely mellett a pedagógusoknak megvan a módszertani szabadságuk, semmiben sem korlátozzák őket A miniszterelnöki biztos felhívta a figyelmet arra is, hogy a mai gyermekeket sok esetben meg kell tanítani játszani, mert gyakran nem tudnak mit kezdeni magukkal a szabad játékidőben.

Kiemelt kép: Óvodások műsora a Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde minibölcsődéjének átadásán 2025. február 27-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)