Budapest működésképtelenné válhat, Karácsony Gergely azonnali jogvédelmet kér

Hozzátette: a főváros öt évvel ezelőtt „kést kapott a hátába” a kormánytól, és mióta ő a főpolgármester, születnek a város kivéreztetését célzó kormányzati döntések. A kést minden évben mélyebbre tolják a hátunkba és megforgatják, de most eljutottunk oda, hogy ha nem teszünk rendkívüli lépéseket, akkor a főváros elveszíti működőképességét – emelte ki.

Mint mondta, az elmúlt öt évben mindent megtettek, hogy a budapestiek ne érezzenek semmit a büntetésből, amit valójában nekik szánt a kormány, sőt nem csökkentették, hanem bővítették a közszolgáltatásokat.

Karácsony Gergely a közösségi oldalán úgy foglalta össze az elhangzottakat: „A kormány és a Fidesz csődbe akarja lökni Budapestet. Azonnali jogvédelmet kérek a bíróságtól, és újra kell terveznünk a közszolgáltatásokat.”

Szentkirályi Alexandra Rákosrendezővel vágott vissza

Szentkirályi Alexandra fideszes frakcióvezető egy Facebook-posztban reagált az elhangzottakra, amelyben úgy fogalmazott:

„Karácsonyék szerint 51 milliárdon múlik a főváros csődje és a járatok megfelezése! Akkor ezt az 51 milliárdot miért költötte el Rákosrendezőre?.”

„A bírósági döntés megerősítette: Karácsony Gergely, a Tisza Párt, a DK és Vitézy koalíció közös felelőssége Budapest csődje. Hat éve vezeti Karácsony Gergely a fővárost, azóta tart a felelőtlen gazdálkodás, amit a bíróság most ítéletben is megerősített: Budapest, az ország leggazdagabb önkormányzata a csőd szélére jutott. A Kúria jogerős döntése azt is igazolja, hogy Karácsonyék félrevezették a közvéleményt a szolidaritási hozzájárulás ügyében is. Tudták, hogy törvénytelen a költségvetés és mi várható, mégis elszórták a maradék pénzt: 50 milliárdért megvették Rákosrendezőt, milliós prémiumokat fizettek ki, haszontalan lakásügynökségre, bicikliút-kommunikációs kampányra” – fogalmazott a poszt alatt írt kommentben Szentkirályi Alexandra .

„Budapestet ez a városvezetés vitte csődbe, ezért Karácsony Gergely és a Tisza-DK-Vitézy koalíció a felelős. A budapestiekkel együtt várjuk tőlük felelősségvállalást és a megoldást a főváros csődhelyzetére” – tette hozzá.