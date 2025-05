Archíválták Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalát a visszavonulása után

Megváltozott Gyurcsány Ferenc közösségi oldalának neve és tartalma: az egykori kormányfő Facebook-profilját hivatalosan is archiválták.

A név immár „Gyurcsány Ferenc – archivált”, emellett a bemutatkozó szöveg is tükrözi a politikai pályafutás lezárását.

A név és a profil státuszának módosítása azt jelzi, hogy a volt miniszterelnök végleg lezárta aktív közéleti szerepét.

A bemutatkozásban most ez olvasható: „Magyarország volt miniszterelnöke, a Demokratikus Koalíció volt elnöke. 5 gyermek édesapja. Hobbiszakács. Kate Vargha néven regényíró”.

Gyurcsány Ferenc archivált Facebook profilja

Az oldal archiválása nem volt meglepő, ugyanis azután történt, hogy felesége Dobrev Klára május 8-án nyilvánosan bejelentette, hogy Gyurcsány Ferenc lemond a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáról – helyette ő lép a párt élére –, országgyűlési képviselői mandátumáról, frakcióvezetői tisztségéről, és a 2026-os választásokon sem indul, tehát

visszavonul a közélettől.

Az egykori kormányfő ezzel politikai értelemben is véglegesen „offline” üzemmódba kapcsolt: nemcsak a pártból, de a nyilvánosság online tereiből is fokozatosan kivonul. A hivatalos oldal archiválása azt is jelenti, hogy Gyurcsány nem tervez további aktív kommunikációt a Facebookon – sem politikai, sem személyes témákban.

Kiemelt kép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)