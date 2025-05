Gyermeknap a közmédiával – Vidám műsorkavalkád május utolsó hétvégéjén

Mesék, zenék, gyerekhangok és felejthetetlen pillanatok – gyermeknap alkalmából egész hétvégén a legkisebbekhez szól a közmédia több csatornáján. A tematikus műsorfolyamban klasszikus rajzfilmek, és mesepremier is várja a közönséget, a Csukás Meserádió meglepetésekkel és mások mellett Bodrogi Gyula, Reviczky Gábor és Esztergályos Cecília meséivel szórakoztatja a hallgatókat.

A közmédia gyerekeknek szóló reklám- és erőszakmentes televíziós csatornája már május 23-án, pénteken este gyermeknapra hangol saját gyártású, Hetedhét kaland című műsorában. A gyerekek kedvenc meséin kívül május 25-én az M2 Gyerekcsatorna Ünneplőben című, vasárnap többször látható minisorozatának aktuális epizódjában is a gyerekek veszik át az irányítást: kiderül milyen, ha teljesül vágyuk és egy napra szerepet cserélhetnek szüleikkel. Ezen kívül egy „osztálytalálkozó” is várja a nézőket, egy rendhagyó, a nap folyamán több részben látható sorozatban fiatal felnőttek idézik fel gyerekkoruk remek pillanatait.

A közmédia gyerekeknek szóló online rádiócsatornája, a Csukás Meserádió is kiemelten készül a gyermeknapi hétvégére. A meserádió kínálatában továbbra is máshol nem elérhető, az MTVA Archívumából származó, felbecsülhetetlen értékű gyermektartalmak hallhatók ikonikus művészek előadásában.

A szombaton 10 órától jelentkező Csukás Mesepostában gyereknapi adással készül István bácsi (Mikó István), a Mesepostás. Vasárnap, gyereknapon kora reggel Gubik Petra, a rádió csatornahangja ébreszti a hallgatókat és mesél egész nap érdekességeket arról, hogy a világban milyen különböző hagyományai vannak e kedves ünnepnek. Különleges premierrel is várja hallgatóit ezen a napon a meserádió: Szabó P. Szilveszter színművész előadásában Gévai Csilla A fecsegő kastély című könyve elevenedik meg több részletben. A Csukás Meserádió műsorára tűzi továbbá Csukás István legnépszerűbb alkotásait, és a legkedveltebb gyerekdalok is felcsendülnek. Olyan előadóművészek olvasnak mesét, mint Miklósa Erika, Bencze Ilona, Esztergályos Cecília, Götz Anna, Györgyi Anna, Bodrogi Gyula, Ujréti László, Reviczky Gábor, Müller Péter Sziámi, Seress Zoltán és Harsányi Gábor. Az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban pedig ezen a napon gyerekek lesznek a mesemondók.

A Csukás Meserádió gyermeknapi programjába már pénteken is betekinthetnek, az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsora ugyanis a Csukás Meserádióval közösen egy rendhagyó gyereknapi tematikájú adással készül. A 21 órakor kezdődő élő adás vendégeként a rádió aktualitásairól és különleges gyermeknapi meglepetéseiről tudhatnak meg részleteket a csatorna két szerkesztőjétől, Gévai Csillától és Korcsog Laurától. A stúdióba érkezik az M5 műsorvezetője, a Csukás Meserádión is rendszeresen mesét olvasó Morvai Noémi, akit két gyermeke is elkísér, továbbá Korzenszky Klára pszichológus a meseolvasás gyermekekre, szülőkre gyakorolt jótékony hatásairól és a meseterápiáról is beszél.

A nézők betekinthetnek a Csukás Meserádió kulisszái mögé Mikó István Jászai Mari-díjas színművész, a Mesepostás, valamint történetbeli szomszédja, Gubik Petra segítségével, továbbá az Esti Kornél színpadán élőben zenél a Csurgó Zenekar. Az M2 Petőfi TV szombaton is a gyereknapra hangolja nézőit, 20 órakor kezdődő Házibuli című műsorukban olyan zenészek szerepelnek, akiket a gyerekeik is követtek a pályán.

Rendhagyó módon a klasszikus magyar mesék nemcsak az M2 Gyerekcsatornán, hanem május utolsó vasárnapján délután a Dunán is várják a nézőket. A csatorna tematikus meseblokkja 18:45-kor kezdődik. Ebben találkozhatnak a Magyar népmesék című animációs filmsorozat, A csillagszemű juhász epizódjával, érkezik a Frakk, a macskák réme, a Vízipók csodapók és a Pom Pom meséi is egy-egy kedvelt történettel. A tematikus kínálatot a Mézga Aladár különös kalandjai című rajzfilmsorozat Mesebolygó című része zárja, amely során Aladár és Blöki találkozik az ikonikus mesevilág ismert szereplőivel: a vasorrú banyával, Jancsival és Juliskával, az elrabolt királylánnyal, tündérrel és törpével, mindezt csupa csokoládé-, marcipán-, méz- és tejszínhabkörítésben.

Május utolsó vasárnapján gyerekhangokkal találkozhatnak a Petőfi Rádióban is, hiszen a szignálok egy részét a rádió munkatársainak csemetéi mondják el.

