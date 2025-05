Titkosszolgálati eszközközökkel is nyomást akarnak gyakorolni hazánkra az ukránok az államtitkár szerint

Ukrajna felvétele az Európai Unióba, ahogy azt Brüsszel erőlteti, óriási veszélyeket rejt Magyarország és a magyar emberek számára – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán Tolna-Mözsön.

Hidvéghi Balázs a Fidesz országjáró fórumát megelőző sajtótájékoztatón kijelentette: Brüsszel gyorsított eljárásban akarja felvenni Ukrajnát az Európai Unióba anélkül, hogy erről összeurópai eszmecsere lenne. A magyar kormány azt gondolja, hogy erre a magyarok támogatása nélkül nem kerülhet sor – tette hozzá.

„Semmiképpen nem áll érdekünkben az, hogy szó nélkül elfogadjuk a gyorsított ukrán csatlakozást, ami csődbe juttatná Magyarországot és az Európai Uniót, hosszú évekre minden uniós forrás Ukrajna finanszírozására jutna” – hangsúlyozta az államtitkár.

Azt mondta, megszűnne a mezőgazdasági támogatások jelenlegi rendszere,

a magyar gazdák sok százmillió forinttól esnének el minden évben.

Közbiztonsági veszélyek is megjelennének a magyar mindennapokban, nemcsak azért, mert a háború még tart, és egy bizonytalan háborús helyzetet importálnánk az Európai Unióba, hanem azért is, mert megjelenne az ukrán szervezett bűnözés, amely már a háború előtt is hírhedt volt. Munkaerőpiaci, egészségügyi, nyugdíjrendszerbeli gondokat okozna egy gyorsított felvétel – fűzte hozzá.

Elmondta, az a minimum, hogy erről megkérdezik az emberek véleményét, erről szól a Voks 2025 szavazás. A Magyar Posta csütörtökön fejezi be a szavazólapok kézbesítését,

amely azt a kérdést tartalmazza, hogy

„Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?”

Közölte, a lapokat június 20-ig lehet visszaküldeni; szombaton már meghaladta a félmilliót a visszaküldött szavazólapok száma, amely azóta is meredeken emelkedik. Úgy vélte, sokan meg akarják akadályozni azt, hogy véleményt mondhassanak az emberek, „Brüsszel eleve nem szereti azt, hogy erről nyílt vitát folytatunk”, támadják a magyar kormányt, de Kijevből is hallunk ilyen hangokat. Most már titkosszolgálati akciókra is fény derült, Magyarországot le akarják járatni, a magyar miniszterelnököt, kormányzatot támadják, azért, mert itt egy nyílt vita folyik erről a kérdésről – jegyezte meg.

Jelezte, Magyarországon is vannak olyan politikai erők, amelyek nem akarják ezt a vitát lefolytatni,

a Tisza Párt például „kamuszavazást” tartott néhány hete, és bejelentette, hogy a magyarok 58 százaléka támogatja az ukrán EU-tagságot,

majd nem sokkal később Ukrajna elnöke erre a hírre hivatkozva már 70 százalékot mondott.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy számos helyről hallottak olyan visszajelzést, hogy

aktivisták kiveszik a postaládákból a kézbesített szavazólapokat.

Ezért létrehoztak egy e-mail-címet és egy ingyen hívható telefonszámot, amelyen be lehet jelenteni az ilyen eseteket, mindkettő a kormany.hu oldalon megtalálható. Ismertetése szerint több mint hétezer ilyen panasz érkezett már, a kormányzat foglalkozik azzal, hogyan tudnak szavazni azok is, akiknek elküldték a szavazólapot, de nem jutott el hozzájuk.

Kérdésre válaszolva elmondta, nemcsak a politikai térben folyik vita, hanem

a titkosszolgálati térben is zajlik egy küzdelem.

„Ami az ukrán állami gépezetet illeti, titkosszolgálati eszköz bevetésével is nyomást akarnak gyakorolni ránk, de meg fogjuk védeni az ország szuverenitását, biztonságunkat” – emelte ki.

Hozzátette,

a Magyarországról kiutasított ukrán kém minősíthetetlen hangú Facebook-bejegyzést tett közzé,

amelyben fenyegetőzik, vulgáris stílusban ír, a magyar miniszterelnököt emlegeti. Ez felháborító és megengedhetetlen, arra van szükség, hogy szigorítsuk fellépésünket ez ügyben – közölte.

További kérdésre reagálva kijelentette, a kémügyben további nyomozást tart indokoltnak. Két személyről van szó: az ukrán titkosszolgálat embereiként befolyásolták az itthoni eseményeket, egyikükről kiderült, hogy magyar ellenzéki politikusokkal számos találkozót bonyolított le,

a Tisza Párt vezetőit egy titkos ügynök utaztatta Ukrajnában.

Sok tisztázandó kérdés van Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnökkel kapcsolatban is, ő egy felvételen korábban arról beszélt, hogy „neki az ukrán vezérkartól telefonszámok vannak meg, és adott esetben használni fogja azokat” – mondta Hidvéghi Balázs.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Tolna-Mözsön 2025. május 21-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)