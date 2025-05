Már az Alkotmányvédelmi Hivatal is foglalkozik Magyar Péter ukrán kapcsolataival – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap úgy értesült, azután jelentették fel a Tisza Párt elnökét, miután kiderült, Ceber Roland (hivatalos nevén Tseber Roland Ivanovics) is közreműködött Magyar Péter kijevi útjának szervezésében. A bejelentő szerint a Tisza Párt elnökének ukrán kapcsolatrendszere és tevékenysége nemzetbiztonsági kockázattal járó eseményre utalhat. Közben újabb kémeket azonosítottak a nemzetbiztonsági szolgálatok – jelentette be a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése után. Az M1 Híradó vendége a témában Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője volt.

Magyar Nemzet: már az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálja Magyar Péter ukrán kapcsolatait Kapcsolódó tartalom Magyar Péter kémkedés miatt kitiltott támogatója megfenyegette a miniszterelnököt Ceber Roland már néhány héttel politikai pályára lépése után kapcsolatba lépett Magyar Péterrel. Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)