Folytatódik a BKV-botrány: Vitézy a vállalat teljes vezérkarát átvilágíttatná

Antikorrupciós és független büntetőjogi szervezetekkel nézetné át a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) utóbbi nyolcéves működését Vitézy Dávid, aki a Fővárosi Közgyűléssel mondatná ki: Karácsony Gergely a jogköreivel visszaélve, az SZMSZ-t és a hatályos önkormányzati törvényt megsértve nevezte ki határozatlan időre Takács Pétert a közlekedési vállalat vezérigazgatójának.

Független büntetőjogi és antikorrupciós szervezetek bevonásával a BKV teljes vezetésének átvilágítását, valamint a cég informatikai és takarítási szerződésének nyolc évre visszamenő ellenőrzését sürgette Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a közösségi médiában jelezte, hogy Orbán Árpáddal, a tulajdonosi bizottság elnökével közös előterjesztést nyújtott be a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésére. Azt kérik, hogy a testület tekintse át a BKV körüli korrupciógyanús ügyeket.

Vitézy továbbá azt is sürgette, hogy Karácsony Gergely főpolgármester úgy hosszabbítsa meg a BKV és a BKK új vezetői posztjára kiírt pályázat határidejét, hogy azon a BKV korábbi vezérigazgatója ne indulhasson. Végezetül Vitézy a Facebook-bejegyzésében annak a véleményének is hangot adott, hogy a főpolgármesternek az ügyben a Fővárosi Közgyűlés többségi akaratának megfelelően el kéne rendelnie a vizsgálatokat. Kijelentette ugyanakkor azt is, hogy a közgyűlés mondja ki, hogy Karácsony Gergely a jogköreivel visszaélve, az SZMSZ-t és a hatályos önkormányzati törvényt megsértve nevezte ki határozatlan időre Takács Pétert a BKV vezérigazgatójának és módosította a társaság alapszabályát.

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a múlt héten az egyik internetes portál lehozta, hogy Bolla Tibor, a BKV akkori vezérigazgatója kapcsolatban áll a 2019 előtti években bűnszervezetben elkövetett adócsalással vádolt F. Zsolttal. A Főpolgármesteri Hivatal közleményben jelezte, hogy a cikk megjelenése után Karácsony Gergely igazoló jelentést kért Bolla Tibortól. A városházi botrány következő fejezeteként Karácsony Gergely a közösségi médiában jelezte: meneszti Bollát. Mint azt a hirado.hu is ismertette, a főpolgármester a Facebook-bejegyzésében mindezt azzal indokolta, hogy „a fővárosi cégvezetőknek nem pusztán jogszerűen kell eljárniuk, de nem adhatnak okot olyan látszatra sem, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alakokkal mutatkoznak. A reggel megjelent sajtócikkben foglaltakról igazoló jelentést kértem a BKV vezérigazgatójától, a válasza nem tudott eloszlatni minden kétséget. Ez még akkor sem fogadható el, ha senki nem tett olyan állítást, amely szerint a BKV részére külső szolgáltató által végzett informatikai tevékenységgel kapcsolatban az előző ciklusban történt tulajdonosváltást követően túlszámlázás történt volna” – írta, majd bejelentette: „átmenetileg Takács Pétert, a vállalat vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettesét bíztam meg a BKV vezérigazgatói feladatainak ellátásával, a szakember több mint huszonöt éve dolgozik a társaságnál”.

A közlekedési vállalat élén történt botrányos személycsere hírére rögvest reagált Vitézy Dávid. Szerinte Bolla Tibor is azon öt fővárosi cégvezető között volt, akik megbuktak a Fővárosi Közgyűlés április végi bizalmi szavazásán. Facebook-bejegyzésében leírta: Karácsony Gergely az általa kért döntés eredményét megismerve azt mondta, hogy nem hajtja végre azt.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetőjénél határozottabb álláspontra helyezkedett Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint az összes Karácsony-féle cégvezetőnek távoznia kell, és új, mindenki számára átlátható pályázatot kell kiírni a fővárosi nagyvállalatok élére.

Kiemelt kép: Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója 2022. december 19-én beszédet mond az Ukrajnának adományozott autóbuszok átadásán az Óbudai autóbuszgarázs parkolójában. Mögötte Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)