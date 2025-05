A haza minden előtt?

Miközben Szlovákiában már csak a lakosság fele vállalna áldozatot országáért, mifelénk időnként azt “leplezik le”, amiről szalagcímek és sajtótájékoztatók százai szólnak. A honvédelem közérdek, a közjó szolgálatából pedig egy emberibb társadalom születik. Ne féljünk hát szeretni a hazánkat!

Egy felmérés szerint Szlovákia lakosságának mindössze 49 százaléka lenne hajlandó megvédeni hazáját, ha azt külső erő támadná meg. Azaz északi szomszédunknál a társadalom fele legyintene, ha érdemi honvédelemről lenne szó, vagyis udvariasan átadná a lehetőséget a hivatásosoknak. Ami persze pénzbe kerül, ám a védelmi kiadások növelését is ellenzi a megkérdezettek bő egyharmada. Következésképpen vannak – ráadásul szép számmal -, akik se harcba nem mennének, se egy árva eurocentet nem adnának azért, hogy az országnak legalább esélye legyen, ha idegen rontana rá.

A tudósítást olvasva egy régi emlék jutott eszembe. Tizedikes lehettem talán, iskola után egy barátommal tartottunk hazafelé. A suli és a metrómegálló között két végzős előzött meg minket, hangosan beszélgettek. Egyikük épp azt ecsetelte vehemensen, hogy “ezért az országért aztán nem fog meghalni”, inkább elhúz, ha arról van szó. (Ez éppen akkoriban történt, amikor egyébként is divatos volt az “el lehet menni innen” szlogen, még egy miniszterelnök is szószólója volt.) Mivel olyan családból jöttem, ahol az Isten, család, haza fogalmi hármasa szentnek számított, nagyapám magától értetődő természetességgel jelentkezett önkéntesnek 1956-ban, így hát az, amit a “nagyok” mondtak egymás között, mellbe vágott. Nem értettem, ahogy azóta sem értem, hogy lehet nem tisztelni, szeretni, becsülni a hazát. Szolgálni, ha kell. Segíteni, ha szükséget szenved. Miért nem lehet legalább elméleti síkon készen állni az önfeláldozásra. Nem esztelen és értelmetlen halálba futni, de legalább nyitottnak lenni arra a gondolatra, hogy van nálam fontosabb és van, ami túlmutat rajtam. Logikus következtetéssel (is) eljutni oda, hogy a közösség érdeke megelőzi az egyén kényelmét, mert a közjó fenntartásából sokkal több áldás születik, mint az önérdek mindennel szemben történő érvényesítéséből.

Azóta sok év telt el, némileg tapasztaltabb lettem. Mára már látom, mennyit rombolt társadalmunkon a kommunista-szocialista világ, majd a liberalizmus és a hedonista jóléti társadalom elkényelmesedett önzősége. Ahogy azt is látom, milyen káros hatásai vannak a keresztény társadalmi tanítás háttérbe szorulásának. Közben persze örülök annak, és némiképpen vigaszt is jelent, hogy hány és hány hazaszerető honpolgárunk van. Hogy képesek vagyunk összekapaszkodni, ha kell. Hogy ott vagyunk a gáton, ha jön az ár. És megvédjük azoknak a házát is, akik inkább otthon maradtak.

Olvasom, hogy a jövő évi költségvetés tervezetében 2016 milliárd forint jut haderőfejlesztésre. Bizonyára majd érkezik valamiféle “nagy leleplezés” ismét arról, amiről kilenc(!) éve folyamatosan és nyíltan kommunikál a kormányzat, hogy a megroppanó világrend és a nehezen kiszámítható geopolitikai helyzet, a fegyveres konfliktusok idején szükség van a védelmi-elrettentő képesség növelésére. Kapunk majd valami okosítást ismét arról, hogy ezt a pénzt még mire lehetne költeni. Félreértés ne essék, magam is találnék neki helyet a köz szolgálatában. Csakhogy ezek a “leleplezések”, az efféle politikai üzenetek ugyanúgy az önzésre berendezkedett, jólétében elterülő és a jóemberkedés önfelmentő kényszerképzetére vágyó gondolkodásnak szólnak, amiből igazán még sosem épült semmi. Miközben – egyetértve XIV. Leó pápával (aki ezt az üzenetét éppen nekünk, újságíróknak fogalmazta meg) – én is a szavak lefegyverzése mellett állok, amiből a Föld lefegyverzése következik, józanságra hívok mindenkit, arra emlékeztetve, hogy válsághelyzetekben a józan reálpolitikai megfontolás a túlélés előszobája.

Érdekes, hogy éppen ma van – Buda 1849-es visszavételének évfordulóján – a honvédelem napja. Isten éltesse hát honvédeinket, mindazokat, akik a hazát szolgálják – és azokat, akik szeretik. Azokat is, persze, akik nem, csak nekik érző szívért is fohászkodunk, meg némi önzetlenségért, hogy képesek legyenek túljutni saját szűklátókörűségükön, amelyet a liberális jogértelmezés és világfelfogás (“én vagyok a fontos, a közösség meg mehet, ahová akar”) megerősített bennük. Éljen a haza!