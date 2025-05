Orbán Viktor: A türk országok nélkül Magyarországon nem lenne biztonságban az energiaellátás

A türk országok nélkül Magyarországon nem lenne biztonságban az energiaellátás – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután munkalátogatás keretében fogadta Ilham Aliyevet, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökét a Karmelita kolostorban kedden – írja az MTI.

A kormányfő az azeri elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a türk országok nélkül a családok kétszer-háromszor magasabb árat fizetnének az energiáért, mint most. „Türk barátaink nélkül Magyarországon nem lenne lehetséges a rezsicsökkentés” – fogalmazott, hozzátéve: tavaly megérkezett az első földgázszállítmány Azerbajdzsánból, és az elnök ígéretet tett arra, hogy ez idén is így lesz.

Orbán Viktor kiemelte: az elmúlt évtizedekben Magyarországnak bármilyen nehézsége volt – legyen az külpolitikai, pénzügyi vagy energetikai természetű -, Azerbajdzsánra mindig lehetett számítani. A miniszterelnök rámutatott arra is, hogy a veszélyek korában élünk, a globális biztonságot kihívások teszik próbára. Ilyenkor fontos, hogy a baráti országok találkozzanak, és áttekintsék a kétoldalú kapcsolatokat, valamint a nemzetközi helyzetet – fűzte hozzá. Megjegyezte: a nemzetközi politikai helyzet felértékeli a megbízható partnereket.

A kormányfő hangsúlyozta: a Türk Államok Szervezetének történetében először tartanak csúcstalálkozót Magyarországon.

Elmondta, Magyarország három éve él egy háború szomszédságában, a magyar gazdaság pedig már több mint húszmilliárd euró veszteséget szenvedett el a háború és a szankciók miatt. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az Európai Unió a háború izolálása és a háború kiterjesztése közül az utóbbit választotta, a béke helyett a háború mellé állt, és ez súlyos károkat okozott.

„Az európai gazdaság azért is nehéz helyzetben van, mert a háború és a szankciók szétverték az eddig egyébként sikeres gazdasági növekedés stratégiai alapjait”

– folytatta a miniszterelnök. Kijelentette: az európai gazdaság hajóját ma „iránytű nélkül kell navigálni”, ennek pedig az a következménye, hogy folyamatos energiaválságban élünk. „Háromszor-négyszer annyit fizetünk a gázért és az áramért Európában, mint Amerikában, és ez a versenyképes gazdaság felépítését lehetetlenné teszi” – állapította meg. Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarország kiharcolta az Oroszországgal fenntartott energetikai kapcsolatok működtetését, ám válaszképpen az ukrán csővezetéket az ukránok lezárták.

„Ezután egyeztünk meg a türk barátainkkal, hogy a déli irányból fogjuk Magyarországot ellátni”

– idézte fel.

Orbán Viktor azt mondta, nagyra értékelik, hogy Azerbajdzsán lehetővé tette, hogy az MVM és a Mol is részesedést vásárolhasson azerbajdzsáni kőolaj- és földgázmezőkben, illetve szállító vezetékekben. Így évente több százmillió köbméter földgázzal és több százezer hordó olajjal rendelkezünk a nemzetközi energiapiacon – magyarázta a kormányfő, akinek szavai szerint az azeri olaj- és gázmezőkbe való betársulás „gazdaságilag és mentális szempontból is rendkívül fontos.”

Közölte továbbá: megállapodtak arról is, hogy új területre – a megújuló energia területére – is kiterjesztik a két ország közti együttműködést. A tanácskozáson érintették továbbá a gazdasági ügyeket, kitérve „a legfontosabb gazdasági kérdésre, a békére” is – mondta a kormányfő. Hozzátette: mindig egyetértettek abban, hogy a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, csak a tárgyalóasztalnál.

Orbán Viktor gratulált Ilham Aliyevnek ahhoz, hogy tető alá hozta az azeri-örmény békemegállapodás szövegét. Szavai szerint a megállapodás jó példa arra, hogyan lehet egy háborút diplomáciai úton lezárni. Ebben a felkavarodott nemzetközi világban minden békesiker rendkívül fontos Magyarország számára – jelentette ki a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (j2) fogadja Ilham Alijev azeri államfőt (b) a Karmelita kolostorban 2025. május 20-án. A kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher)