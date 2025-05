„Felgyújtom magam”– Karácsony Gergely radikális lépést helyezett kilátásba Rákosrendező ügyében

Szokatlanul indulatos nyilatkozatot tett Karácsony Gergely főpolgármester a Telex egyik élő műsorában. A fővárosi vezető a Rákosrendező területének jövőjéről beszélve úgy fogalmazott: ha nem születik megállapodás, akkor akár önkárosításhoz is folyamodna – saját szavaival élve „felgyújtja magát”.

A műsorban adott interjúban Karácsony több várospolitikai kérdést is érintett, köztük a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) helyzetét, valamint a közelmúltban leváltott vezérigazgató, Bolla Tibor ügyét is. Mint mondta, nem szívesen vált meg tőle, de szerinte a vezetőnek korábban kellett volna jeleznie egyes, a sajtóban kétesnek nevezett kapcsolatokat – írta az Index a Telex műosrában elhangzottakról.

A főpolgármester a Rákosrendező területével kapcsolatban három fővárosi feladatra hivatkozott, amelyek kapcsán fontos előrelépésre lenne szükség.

Ezek elmaradása esetén tette meg sarkos kijelentését,miszerint „felgyújtja magát”, ha nem sikerül megállapodni.

De a közelmúltbeli BKV-botrányról is beszélt Karácsony Gergely, amivel kapcsolatban azt mondta:

„A BKV mindig is egy ilyen legszívesebben bottal se piszkálnám típusú hely volt.”

A főpolgármester szavait Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője is kommentálta. A közlekedéspolitikus szerint Karácsony Gergely évek óta fenntartja a BKV felett a szocialista politikai befolyást, és politikai alapon próbálja kizárni azokat, akik a korrupciós ügyek feltárását szorgalmazzák.

Vitézy nyílt levélben is reagált, miután Karácsony egy korábbi interjúban utalt arra: csak azt menesztené a közlekedési cégtől, akinek közös fényképe van az ismert vállalkozóval, F. Zsolttal – a médiában „Nagymesterként” emlegetett személlyel. A sajtóban megjelent találgatások szerint egy ilyen kép Vitézy Dávidról is létezhet, amit ő határozottan visszautasított.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője ezzel kapcsolatban kijelentette: „Hiába próbálsz megfélemlíteni, nem vagyok zsarolható, nem fogok csendben maradni, és nem ijedtem meg. Nem értek »a szép szóból«, és nem fogok szemet hunyni a BKV-s korrupciós ügyek fölött, ahogy 16–18 évvel ezelőtt sem tettem”.

Szerinte a főpolgármester több olyan politikussal is együttműködik, akik maguk is érintettek lehetnek a „Nagymesterhez” köthető ügyekben

– név szerint említve Tóth Csabát és Horváth Csabát.

A műsorban szó esett a budapesti Pride megrendezéséről is, amelyet a főpolgármester szerint idén is biztonságosan lebonyolítanak, emellett beszélt arról, hogy a közelmúltban Brüsszelben járt, ahol uniós vezetőkkel egyeztetett, valamint részt vett az ottani pride rendezvényen is. Az átláthatósági törvény ügyében Karácsony úgy véli, az Európai Bizottságnak vannak eszközei annak felfüggesztésére, ha Magyarországon nem teljesülnek a jogállamisági elvárások.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője (Fotó: MTI/Kovács Attila)