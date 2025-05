Megjelent egy új, invazív állatfaj a Balatonban, amely rákpestist terjeszt – figyelmeztetett a Haltani Társaság

A vörös mocsárrák egyre nagyobb teret nyer a magyarországi vizekben, ugyanis most már a Balaton és a Velencei-tó vízrendszerében is jelen van – és komoly ökológiai veszélyt jelent, mivel a rákpestist is terjeszti, amely a többi fajt számára nem kis rizikót eredményez.

A Balaton és a Velencei-tó vízrendszerében is kimutatták az invazív vörös mocsárrák (Procambarus clarkii) jelenlétét. A rendkívül alkalmazkodóképes, gyorsan szaporodó és agresszíven terjedő idegenhonos faj jelentős veszélyt jelent az őshonos rákállományokra, valamint az egész vízi ökoszisztémára. A vörös mocsárrákot már korábban is észlelték hazai termálvizes és városi vizekben, most azonban első alkalommal sikerült kimutatni a Balatonba torkoló vízelvezető csatornákban Balatonfűzfőn, Balatonfüreden és Siófoknál. Ezzel párhuzamosan a Velencei-tónál is megjelent a faj: Gárdony belterületén, termálvízzel terhelt csatornában és közvetlenül a tó vizében is találtak példányokat, köztük fiatal és felnőtt egyedeket, valamint elhullott példányokat is. A vörös mocsárrák rendkívül agresszív hódító, ugyanis gyorsan szaporodik, és más fajok kiszorításával is fenyeget – közölte a Magyar Haltani Társaság. Komoly gondot jelent, hogy aktívan terjeszti a rákpestist, amely halálos kór a hazánkban őshonos folyami rák, a kecskerák, valamint a Velencei-tó térségében élő egyéb populációk számára. A faj jelenléte nemcsak az élővilágot, hanem a medrek, partfalak, és csatornahálózatok állapotát is veszélyezteti. Ásásával, járatépítésével rongálja a vízparti szerkezeteket, így infrastrukturális károkat is okozhat, különösen urbanizált, ember által módosított környezetben. A kutatók szerint a faj terjedését nagyrészt felelőtlen állattartók, kihelyezések, illetve nem megfelelő haltelepítések segítik. Az invazív rák szinte bárhol megjelenhet, ahol az élőhely feltételei adottak, különösen termálvizes és városi csatornákban. A friss észlelések sajnálatos módon arra utalnak, hogy a faj már stabilan megtelepedett a Balaton és a Velencei-tó vízgyűjtő területén. A kutatók szerint a jövőben további észlelések és populációk megjelenése várható, ami fokozza az ökológiai kockázatokat. Kapcsolódó tartalom Invazív jövevény vert tanyát a Kis-Balatonon – VIDEÓ A nutria a a második legnagyobb rágcsáló hazánkban a hód után. Kiemelt kép: Vörös mocsárrák (Fotó: Shutterstock)