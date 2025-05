Vitézy Dávid keményen kiosztotta Karácsony Gergelyt a Pride miatt

Karácsony Gergely Belgiumba utazott pénteken, hogy Philippe Close brüsszeli polgármesterrel közösen járták be a helyi Pride- felvonulás helyszíneit. A főpolgármesteri látogatást élesen bírál ta Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője. „Tényleg nincs ennél fontosabb dolga Budapest főpolgármesterének?” – tette fel a kérdést a politikus, majd hosszasan sorolta a megoldásra váró fővárosi problémákat.

Karácsony Gergely Belgium fővárosából jelentkezett be a közösségi oldalán. A főpolgármester arról számolt be, hogy Philippe Close brüsszeli polgármesterrel közösen járják be szombaton a helyi Pride-felvonulás helyszíneit. A látogatás célja a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatcsere lehet.

A főpolgármester bejegyzésére élés kritikával reagált Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint Budapest első emberének bőven lenne fontosabb dolga a belga fővárosban tett látogatásnál.

„ Tényleg nincs ennél fontosabb dolga Budapest főpolgármesterének? ”

– tette fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid, majd hosszasan sorolta azokat a budapesti ügyeket, amelyek szerinte régóta megoldásra várnak.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője többek között Budapest kritikus költségvetési helyzetét, az elmaradt útfelújításokat, a közútkezelési szabályozás késlekedését, a BKV-nál kialakult korrupciós válságot és a közbiztonsági problémákat is megemlítette.

Mint fogalmazott: „Annyi, de annyi dolga lenne a budapesti főpolgármesternek. És biztos nincs az első ezer között egy másik főváros Pride felvonulása előtti előkészítő bejárás.”

Vitézy Dávid hozzátette, hogy a gyülekezési jog védelme fontos, de azt elsősorban Budapesten kellene képviselnie a főpolgármesternek.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)