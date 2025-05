Hankó Balázs szerint itt az ideje újat lépni a doktoranduszképzésben

Új időszámítás kezdetéről beszélt a doktori képzésekben szombati budapesti sajtótájékoztatóján a kulturális és innovációs miniszter – írja az MTI. Hankó Balázs elmondta: több pénzhez juthatnak majd a jövőt alkotó és alakító fiatalok.

A miniszter kiemelte: a kormány a magyar kutatók és tudósok – ezáltal a magyar nemzet – sikerében érdekelt.

Itt az ideje, hogy újat lépjünk a doktoranduszképzésben, tovább erősítve azt – hangoztatta Hankó Balázs.

Kifejtette: win-win helyzetet hozunk létre, amely révén jobb helyzetbe kerülnek a doktoranduszok, a kutatók és az egyetemek egyaránt.

Közölte, a doktori képzés háromszintű lesz, a három szint a kutatói kiválósági, a kooperatív, valamint a hagyományos doktori képzés. A miniszter ismertetve a doktori képzés jövőbeni három típusát, a kutatói kiválósági doktori képzésről szólva elmondta:

40 milliárd forintra emelték a Nemzeti kutatási kiválósági programot, amelyben 300–350 doktori álláshelyet hoznak létre.

Itt a legkiválóbbak vehetnek részt kutatásokban, és ebből bruttó 600 ezer forint lesz a havi minimálisan biztosított jövedelmük – közölte Hankó Balázs. Elmondta, a kooperatív doktori képzés esetében, amelyben a doktorandusz egyszerre dolgozik – egyetemen, kórházban, fejlesztőcégnél – és végzi doktori képzését, havi nettó 250 ezer forintra emelik az állami ösztöndíjat. Ez azt jelenti, hogy a doktoranduszok minimum a kooperatív képzésnek köszönhetően két helyről, nettó 400 ezer forintot tudnak majd hazavinni – mutatott rá a tárcavezető. Kiemelte, hogy az előírt négyéves képzési időre járó állami ösztöndíjat az előbb teljesítők is megkapják. Tehát ha valaki például két év alatt szerzi meg a PhD minősítését, akkor is a teljes négyévnyi ösztöndíjat megkapja – hozott egy példát a miniszter, megjegyezve: ez mind a 11 ezer jelenlegi doktoranduszt is érintheti.

„Ezzel próbáljuk ösztönözni a még intenzívebb együttműködésre, kutatásra, tanulásra a fiataljainkat”

– fogalmazott. Kiemelte, erősítik a műszaki, természettudományos, mérnöki, informatikai és agrárképzést, valamint az egyetemi autonómiát. A jövőben minden egyetem saját maga dönti el, hogy milyen kontaktóraszámban, hogyan szervezi a doktori képzéseket, továbbá alkalmazza-e a kreditrendszert a doktori képzésekben – mondta a miniszter.

Hankó Balázs az új modell jó alapjairól szólva kiemelte: tizenkét magyar egyetem van a világ legjobb öt százalékában. Továbbá az elmúlt tíz évben ötven százalékkal növelték a doktoranduszok létszámát és megduplázták a kutató-fejlesztők létszámát. Jelenleg egymillió lakosra 6500 kutató-fejlesztő jut. A miniszter azt mondta: mi a magyar nemzetet – szemben Brüsszellel – Európa tíz leginnovatívabb nemzete közé kívánjuk emelni 2030-ra. A cél, hogy addigra egymillió lakosra 9 ezer kutató-fejlesztő jusson majd.

Hangsúlyozta: erősíteni kell a doktori képzéseket, miközben Brüsszel jogtalanul zárja ki az Erasmusból, a Horizontból a kutatókat.

Molnár Dániel, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke elmondta: a doktoranduszok jelenlegi helyzetéről, a kihívásokról és a doktori képzés fejlesztési lehetőségeinek témakörében egy országos felmérést végeztek. A kérdőívet több mint 1300 doktorandusz töltötte ki 26 felsőoktatási intézményből. A felmérés eredményeit ismertetve közölte: egyértelműen megállapítható, hogy a doktoranduszok a szakmai érdeklődés, a kutatási lehetőségek, a szakmai tudományos karrier, illetve a jövőbeli önálló kutatói munka reménye miatt jelentkeznek doktori képzésekre. A kérdőívet kitöltők 45 százaléka a hallgatói jogviszonnyal elérhető ösztöndíjak megpályázása mellett tette le a voksát. További szintén

45 százalék pedig kedvezőbbnek tartja a tudományos és szakmai előrehaladása szempontjából a munkavállalói jogviszonyt.

A válaszadók 9 százaléka a projektmunka jellegű megbízást preferálja.

A doktori képzések során a doktoranduszok szerint a témavezetők szakmai kompetenciájának meghatározó szerepe van. Nagyon fontos, hogy a válaszadók szerint a doktoranduszok erkölcsi és anyagi megbecsülése, a képzés finanszírozása, a szakmai fejlődés intézményi feltételei és a doktoranduszok kutatási programokba történő bevonása kiemelten fontos tényező a doktori képzésekben – mondta Molnár Dániel. Közölte: doktoranduszok többsége, 41,6 százalék a sikeres doktori végzést követően a felsőoktatási oktatói, kutatói munkakörben szeretne elhelyezkedni. A válaszadók 16 százaléka tervezi az ipari vállalati szektorra fókuszált kutatói-fejlesztői pályát a jövőben magának, illetve a kitöltők 15,5 százaléka kutatóintézeti kutatópályán képzeli el a jövőjét. Saját vállalkozás indítását, vagy vezetését pedig a válaszadók 7 százaléka tervezi.

Kiemelte: a válaszadók véleménye alapján tehát egyértelműen kijelenthető az, hogy szükséges a doktori képzések további erősítése és egy olyan kiszámítható kutatói életpályamodell kialakítása, amely szakmai és anyagi megbecsülés mellett világos karrierutakat biztosít a doktoranduszok számára.

A szövetség szerint az új modell képes lesz arra, hogy ezen elvárásokat teljesítse – mondta Molnár Dániel.

Domokos Péter kutatóprofesszor, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos társelnöke szerint az új rendszerrel a fő üzenet az, hogy a tudományos kutatóknak szükségük van doktoranduszokra, nekik pedig szükségük van tudományos projektekre és tapasztalt vezető kutatókra. A tudományos kutatási projektek az egyik fő foglalkoztatói lesznek a jövőben a doktoranduszoknak a kutatói kiválósági képzésben – mutatott rá.

Szavai szerint a következő pályázati körben nagyon gyors ütemben fel lehet építeni a rendszert, tehát 2026-tól, de egy átmenettel már a mostani szeptemberi indulástól ezt el lehet kezdeni felépíteni – mondta.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a doktori képzések megújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón, a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. május 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)