FOTÓK: harckocsikkal tartott éleslövészetet a Bakonyban a Klapka György Páncélosdandár

Lynx gyalogsági harcjárművekkel és Leopard 2A7HU harckocsikkal hajtottak végre közös kiképzést a Bakonyban, a kiképzés során a járművek közötti együttműködést gyakorolták a katonák – mondta a Magyar Honvédség Központi Lő- és Gyakorlóterén megtartott kiképzést követően újságíróknak Tóth István ezredes, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár dandárparancsnoka még csütörtökön. Az eseményről azóta több fotót és videót is megosztottak, ráadásul azt is közölték, hogy a jövő héten is lesznek nagy hanghatással járó gyakorlataik.

Tóth István ezredes kiemelte, hogy az összfegyvernemiség jegyében történt a közös kiképzés, a célja az volt, hogy a lövészek és a harckocsizók megismerjék egymás képességeit, korlátait annak érdekében, hogy képesek legyenek együttműködni. Hozzátette: ez még csak az együttműködés első szakasza, a terv az, hogy a jövőben más fegyvernemeket is bevonnak a közös kiképzésbe. Mint mondta, a kiképzésen négy Lynx harcjármű és két harckocsi vett részt. Ez utóbbiakkal kapcsolatban több fényképet is feltöltöttek a dandár közösségi oldalára. A fenti fotók mellett egy látványos videót is feltöltöttek a kiképzésről a dandár közösségi oldalára. Ba Ákos hadnagy, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár szakaszparancsnoka azt emelte ki, hogy azért fontos megismerni egymás képességeit, mert csak így lehetséges az együttműködés a gyakorlótéren a harckocsizók és a lövészek között. A lövészek és a harckocsizók kölcsönösen rendelkeznek olyan képességekkel, melyek kiegészítik egymást – tette hozzá. A jövő héten is lesz zaj A Klapka György 1. Páncélosdandár emellett azt is közölte utóbb a közösségi oldalán: „Dandárunk közepes zajhatással járó kiképzési foglalkozást tart 2025. május 19-20., valamint május 22–23. között, mindennap 08:00 órától 20:00 óráig a tatai »A« és a »B« gyakorlótéren." „A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát. A lakosság megértését és türelmét köszönjük!" – tették hozzá.