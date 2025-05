Fontos mérföldkőhöz érkezett a Voks 2025, friss adatokat közöltek a szervezők

Hidvéghi Balázs azt mondta: a szavazólapok kézbesítése ezekben a napokban fejeződik be az egész ország területén, ezért arra kért mindenkit, hogy figyelje a postaládáját és vegyen részt a szavazáson.

„Sorsfordító ügyben dönthetünk most közösen, egy olyan ügyben, amely évtizedekre meghatározhatja az életünket. Mi azt mondjuk, hogy egy ilyen súlyú kérdésben a magyar emberek véleménye nélkül nem lehet dönteni” – fogalmazott a politikus.

Hozzátette: vannak azonban, akik meg akarják akadályozni, hogy véleményt mondhassunk.

„Brüsszel gyorsított eljárásban akarja felvenni Ukrajnát az EU-ba. Brüsszel hazai kiszolgálói pedig, élükön a Tisza Párttal, már egy kamuszavazást is tartottak. A brüsszeli kívánságnak megfelelően támogatják Ukrajna felvételét. Erre a kamuszavazásra hivatkozik már maga az ukrán elnök, Zelenszkij is.”

„Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk. Vegyünk részt mindannyian és szavazzunk Ukrajna EU-tagságáról” – mondta Hidvéghi Balázs.

A Voks 2025 szavazólapjait június 20-áig lehet visszaküldeni, és Hidvéghi Balázs mellett több magyar vezető politikus is, köztük Szijjártó Péter a szavazólap kitöltésére biztat. A külgazdasági és külügyminiszter nemrégiben úgy fogalmazott:

„Ukrajnában a magyarellenes propaganda folyamatosan erősödik, és látszik, hogy ezt a magyarellenes rágalomhadjáratot Brüsszel és Varsó is fel akarja erősíteni, és világos, hogy mindez most azért zajlik, hogy ellehetetlenítsék a magyar emberek véleménynyilvánítását Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban. Ezért is kérek mindenkit, hogy vegyen részt a Voks 2025 szavazáson, s ne engedjük, hogy Brüsszelben, Varsóban vagy Kijevben dönthessenek a magyar emberek feje fölött Ukrajna európai uniós tagságáról” – mondta.

Kiemelt kép: Az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás szavazólapjait kézbesíti egy postás Budapesten 2025. április 14-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)