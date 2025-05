Négy útlevéllel ingázik a Magyarországról kiutasított ukrán tiszt, aki aktívan támogatja Magyar Pétert

Magyar Péter tavaly nyáron ukrajnai útjáról több platformon is rendszeresen beszámolt, és folyamatosan osztott meg fényképeket a háború sújtotta keleti szomszédból. A Tisza Párt elnöke azonban nem egyedül látogatott Ukrajnába: vele tartott Ceber Roland (hivatalos nevén Tseber Roland Ivanovics) is, aki a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás egyik magas rangú tisztje, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által alapított Nép Szolgája párt tagja.

A Ripost cikke szerint „egyértelmű, hogy Magyar Péter utazását az ukrán titkosszolgálat szervezte meg”. A lap állítása szerint Tseber már néhány héttel Magyar Péter politikai színtéren való megjelenése után kapcsolatba lépett vele, rendszeresen elkísérte az autós kampánykörútjaira is. Ceber Instagram-profilján több közös fotót is megosztott Magyar Péterrel, akit „Peter Madyar” néven említ, és rendszeresen hangsúlyozza, mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

A Ripost szerint Tseber a közösségi médiában ukrán nyelven is rendszeresen propagandatevékenységet folytat Zelenszkij és Ukrajna politikai érdekei mellett. A posztokban „üzemszerű” módon támogatja a Tisza Párt vezetőjét, jelentős összegekkel hirdetve ezeket a bejegyzéseket Ukrajna-szerte. Posztjaiban többször nevezi közeli barátjának Magyar Pétert, akivel szerinte az ukrán érdekek érvényesítésén dolgoznak együtt.

„Akkor ki az ellenség? És ki a testvér? Számunkra ez világos. Mi tudjuk, ki lő, és ki bújik meg a béke szó mögé”

– írta egy friss bejegyzésében Ceber Roland Ivanovics. A bejegyzésben utalt Magyar Péter Fidesz „öszödi beszédként” beharangozott hangfelvételére is, amelyet az ukrán álláspont alátámasztására használt fel. „Nem vagyunk naívak. Látjuk, ki nyújt segítő kezet, és ki döf kést a hátunkba” – fogalmazott.

Tseber Roland aktívan népszerűsítette Magyar Péter és támogatóinak aláírásgyűjtését Ukrajna EU-csatlakozása mellett, azt állítva, hogy a magyar lakosság többsége támogatja ezt a célt.

Egy korábbi bejegyzésében pedig arról is írt, hogy négy különböző útlevéllel (ukrán, román, cseh és magyar) rendelkezik, ami megkönnyíti a szabad mozgást a környék országaiban.

A Ripost információi szerint

Ceber Roland Ivanovicsot már tavaly ősszel kiutasították Magyarországról, valószínűleg beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll. A lap szerint a Terrorelhárítási Központ által május 9-én elfogott ukrán ügynök esete is hasonló eljárási minta szerint zajlott.

A feltevést, hogy Tseber az ukrán titkosszolgálat tagja lehet, támogatja az a tény is, hogy közös fotón mutatkozott Kirilo Budanovval, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetőjével, ahol Tseber egyenruhában szerepel. Korábban felbukkant több magyar ellenzéki politikus mellett is: vacsorázott Márki-Zay Péterrel, közös fotón szerepel Mesterházy Attilával (akiről azt állítja, hogy „Ukrajna igazi barátja”), Bedő Dáviddal (a Momentum frakcióvezetőjével) és Karácsony Gergellyel is, akit egy 2024. június 10-én közzétett posztjában szintén Ukrajna nagy barátjának nevezett.

