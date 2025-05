Magyar Nemzet: Vádat emelt az ügyészség Cseh Katalinék uniós botrányában

Hét ember ellen emeltek vádat Cseh Katalinék európai uniós botrányaként elhíresült bűnügyben.

A Magyar Nemzet úgy tudja, az ügyben vádlott a Cseh család cégének, a Pannónia Nyomda Kft.-nek egy korábbi ügyvezetője.

A vádirat szerint

az elkövetők jogellenesen jutottak vállalkozásfejlesztésre szánt pályázati összegekhez és hitelekhez.

Egy 50 éves férfi és 47 éves fivére egy könyvelővel, illetve másokkal, köztük egy cseh állampolgár cégtulajdonossal is együttműködött. Két magyar céggel vettek részt 2016-tól – részben uniós, részben állami költségvetési forrást felhasználó – pályázatokon. Az 50 éves férfi még további két cégvezetőt is rábírt pályázatokat érintő bűncselekményekre és még a bankszámlák közti utalásokba is bekapcsolódott.

A négy vádponttal érintett, összesen tíz pályázat különböző, holográfiához kapcsolódó kutatási, fejlesztési projektek megvalósításáról, például lézerszkenner vagy nyomdaipari rendszer beszerzéséről szólt.

Az önerő fiktív igazolása mellett az elkövetők

valótlan tartalmú árajánlatokat, adásvételi szerződéseket, teljesítésigazolásokat és fiktív számlákat használtak fel.

Egyes részmozzanatokhoz szlovák, lengyel, angol és svájci cégeket is bevontak. A költségvetési csalássorozatban az elkövetők összesen több mint 2,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak, amelyből a vádlottak, illetve egy későbbi ügyvezető egy kisebb részt megtérítettek.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat jelentőstől különösen jelentősig terjedő vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg.

Hat férfira végrehajtandó, míg a hetedik társukra végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá mindegyikük pénzbüntetésre ítélését, illetve cégvezetéstől való eltiltásukat, a cégeket érintően pedig vagyonelkobzást is indítványoz. Utóbbihoz fedezetként szolgálnak a nyomozás során lefoglalt holografikus lézernyomtatók – írták.

A Magyar Nemzet szerint

a hét vádlott egyike a Cseh család cégének, a Pannónia Nyomda Kft.-nek egy korábbi ügyvezetője,

azonban sem Cseh Katalin, sem az édesapja nem vádlott, az eljárás adatai szerint a vállalkozáshoz köthető bűncselekményt nem abban az időszakban követték el, amikor ők tisztségviselők voltak a cégben.

A lap felidézte, hogy az uniós botránnyal 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó,

az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást.

A NAV szakemberei áttekintették a nagyjából fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós tendereit. Ezek után a nyomozók megállapították, a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre.

Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, vagy egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.

A pályázatokban holografikus eszközök, illetve technológiák szerepeltek. Az adóhatóság munkatársai azt valószínűsítették, hogy

a hálózat cégei tíz pályázaton legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt.

Két pályázatnál azonos eszközbeszerzés történt, s többször ugyanazokat a számlákat tüntették fel az uniós pénzek felhasználásának igazolására.

A NAV 2022 őszén hallgatta ki az első érintettet, akit félmilliárdot meghaladó adócsalással gyanúsítottak meg.

Az illető, akiből szintén vádlott lett, a korábbi információink szerint a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője, akinek az érdekeltségeinél

a nyomozó hatóság milliárdos értéket meghaladó vagyont is lefoglalt.

A magyar hatóság az eljárás során már több jogsegélyt is kezdeményezett, a külföldi szervek válaszai pedig nyilván segítették a nyomozást.

Kiemelt kép: Cseh Katalin, a Momentum távozó EP-képviselője a La Vida DUNA Rendezvényházban 2024. június 10-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)