Dobrev Klára egy interjúban beszélt Gyurcsány Ferenc visszavonulása és a válásuk közötti összefüggésről

Hónapok óta külön élnek, és eladják közös otthonukat – ezekről a személyes döntésekről is beszélt Dobrev Klára az Ötpont című műsor vendégeként Dull Szabolcsnak adott interjújában. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője először beszélt nyilvánosan részletesen a Gyurcsány Ferenccel való válásáról, illetve volt férje politikai visszavonulásának hátteréről.

A múlt héten Dobrev Klára a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc – a DK alapítója és korábbi miniszterelnök – minden pártbéli pozíciójáról lemondott, és a közélettől is visszavonul. A bejegyzésben Dobrev azt is nyilvánosságra hozta, hogy házasságuk véget ért.

A politikus elmondta, hogy a válásuk már hosszú hónapok óta húzódott, és nem volt összefüggésben Gyurcsány visszavonulásával. A kettő egyidejű bejelentését tudatos döntésként hozták meg, abban bízva, hogy a politikai hír elvonja a figyelmet a magánéleti változásról. Dobrev szerint így talán megkímélhetik közös gyermekeiket attól, hogy a bulvársajtó célkeresztjébe kerüljenek.

A házaspár már nem él közös háztartásban, és megkezdték az Apró-villa eladásának folyamatát is.

Mint elmondta, három ingatlan és egy vállalkozás van a nevükön, ezeken különböző arányban osztoznak majd. Politikáról már nem beszélnek egymással, leginkább tízéves gyermekük dolgait egyeztetik.

Dobrev szerint Gyurcsány maga kérte, hogy ő, vagyis Dobrev jelentse be a visszavonulását, így kerülve el, hogy a kormánypártok újra és újra felhasználják a nevét a kampányaikban.

„Ez az ő kérése volt kifejezetten” – fogalmazott. Azt is hozzátette: „Higgye el, hogy Gyurcsány Ferencnek erős akarata van, a politikában és a magánéletben is, ez az ő döntése volt.”

A politikus élesen bírálta azokat, akik összeesküvés-elméleteket gyártanak Gyurcsány távozása kapcsán: „Mostantól kezdve alufólia sisakot kell viselnie, vagy valami egészen agyament összeesküvés-elméletben kell hinnie annak, aki képes azt a mondatot elmondani, hogy Gyurcsány!” – mondta.

Dobrev azt is hangsúlyozta, hogy a lemondás nem volt hirtelen döntés, hanem hónapok mérlegelésének eredménye. Visszautasította azt a feltételezést, hogy a bejelentés időzítése tudatos válasz lett volna Magyar Péter akciójára, amikor nyilvánosságra hozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiszivárgott beszédét. Mint mondta, az elnökségi ülést már korábban összehívták.

Gyurcsány Ferenc a visszavonulás napján egy hírlevélben búcsúzott a párttagoktól, de nem jelölte meg Dobrevet utódjául. Dobrev szerint ez természetes: a DK tagsága dönt arról, ki vezesse a pártot.

Mint ismert, végül Dobrev egyedüli jelöltként indult a DK elnöki posztjáért.

A párt jelenlegi állapotáról úgy nyilatkozott, hogy bár mindenkit megrendített a történtek súlya, a tagság elszántan készül az EP-választásokra. Tudomása szerint a párt továbbra is 8-9 százalék körüli támogatottságon áll, de bízik abban, hogy új vezetési stílusával még több választót tudnak megszólítani.

„A politika stílusa az egyik tényező, ami tönkreteszi az országot” – mondta Dobrev, aki kevésbé „macsó”, ugyanakkor fegyelmezett vezetést ígér. Célja, hogy megőrizze a baloldali értékeket, és tovább küzdjön például az egykulcsos adó eltörléséért, amelyet „nonszensznek” nevezett.

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője, a DK-MSZP-Párbeszéd európai parlamenti listavezetője beszédet mond a DK-MSZP-Párbeszéd közös kampányrendezvényén Ajkán 2024. május 10-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)