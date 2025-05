Változtat a tervein Hadházy Ákos: ezentúl máshogy fognak tüntetni Budapesten

Május 20-ára ismét tüntetést szervez a független országgyűlési képviselő, de más lesz a helyszín és – némileg – más lesz a demonstráció témája is.

„Ez már Oroszország. Nincs hova hátrálni!” címmel új helyszínre a Fővám térre a Szabadság híd pesti hídfőjéhez szervez tüntetést Hadházy Ákos, aki az erről szóló posztban május 20-án keddre 17 órára hívja a demonstrálni szándékozókat.

Az ellenzéki politikus immár 10. alkalommal szólítja az utcára a vele egyetértőket. A helyszínválasztás nem véletlen: Hadházy május 1-jén már a Kossuth téren demonstrált, mert a hatóságok nem engedélyezték az Erzsébet híd elfoglalását. Azt megelőzően,

április 22-én ugyancsak nem engedélyezte a rendőrség az Erzsébet hídra szervezett tüntetést,

ám ennek ellenére mégis megtartották. Aznap egy másik, a hatóságok által engedélyezett demonstráció is zajlott az Erzsébet hídon, amivel Dézsy Zoltán filmrendező gyalogosok és autósok részvételével hívta fel a figyelmet a Hadházyék hídfoglalásai által okozott közlekedési káoszra. Végül mindkét eseményhez korlátozott létszámban csatlakoztak.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy továbbra is biztosítják a békés gyülekezés jogát, de figyelembe veszik a közlekedők érdekeit is, és minden esetben a törvényeknek megfelelően járnak el. A közlekedők érdekei mellett tette le a voksát a Fidesz is.

A közlekedési káoszra korábban Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője is reagált, aki kifogásolta, hogy „úgy tűnik, be kell rendezkednünk arra, hogy heti szinten megzavarják a budapestiek életét, azokét, akik hazafelé igyekeznek a munkából, a gyerekeikért mennének, vagy csak egyszerűen közlekedni szeretnének a városban, ahol élnek”. Szerinte az emberek hergelése, hazajutásuk megnehezítése nem vezet sehova, és csak további indulatokat szít.

A kormánypárti politikus szerint

a fő közlekedési útvonalak és hidak lezárása csak arra jó, hogy borsot törjenek Budapest többségének orra alá.

A Századvég felmérése alapján a magyarok döntő többsége ellenzi a Budapest Pride felvonulást, és az ahhoz kapcsolódó hídfoglaló tüntetéseket. A közvélemény-kutatásban kiemelték, hogy szakadék tátong a baloldali politikusok álláspontja és a lakosság többségének véleménye között.

A hídfoglalás veszélyeket is rejt: a mentőszolgálat arra figyelmeztetett, hogy a dugókkal fenyegető blokád a mentőautók számára is leküzdhetetlen akadályt jelenthet.

Kapcsolódó tartalom Hadházy Ákos folytatja a tüntetést, de már ő is pesszimista a résztvevők számával kapcsolatban

Kiemelt kép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszédet mond a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete előtt 2025. május 13-án.

MTI/Bodnár Boglárka