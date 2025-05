VR-játékok, arcfestés, koncertek – így készülnek a Városligetben a gyereknapra

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 24-én és 25-én ismét ingyenes gyermeknapi programokkal várja a családokat a 33. Városligeti Gyermeknapon – közölte a szolgálat szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, hogy az idei rendezvény középpontjában az egészségmegőrzés, a sport, a technika, a zene, az internetbiztonság és a nemzetek bemutatása áll.

Az esemény elsődleges célja, hogy kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára, lehetővé téve mindenkinek, hogy belépődíj fizetése nélkül vegyen részt változatos és színvonalas programokon

– írták.

A közlemény szerint a rendezvény Nagyszínpadán mindkét nap neves előadók – köztük Oláh Gergő és zenekara, Kovácsovics Fruzsina, Tóth Abigél, Orbán Rudi, illetve a Boridalok trió – várja majd a közönséget.

Lesz Biztonságos Internet Sátor, Sportsziget, lovasterápiás bemutató és OTP Gyermeknapi Focikupa. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat új fogászati busza, illetve a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) kardiológiai szűrőbusza is kitelepül a Városligetbe.

A Magyar Honvédség mindkét nap katonai és technikai bemutatókkal, gyereksarokkal, VR- és drónakadály-pályákkal, robotkutyával, lézerlövészettel, álcafestéssel, IT játékokkal és közelharcbemutatókkal várja az érdeklődőket.

A Magyar Vöröskereszt jóvoltából véradásra is lehetőség nyílik majd. Vasárnap a Nemzetek Utcájában 22 nagykövetség és kulturális intézet mutatja be országa gasztronómiai sajátosságait, szokásait, zenés, táncos hagyományait. A látogatók emellett találkozhatnak a Sárkányok Kabul felett című film szereplőivel és a TV2 A Kiképzés című műsorának kiképzőivel, valamint a Magyar Honvédség Sportszázadának olimpikonjaival is.

A Városligeti Gyereknap alkalmából vasárnap fiatal, tehetséges komolyzenei előadók minikoncertjei csendülnek fel a Magyar Zene Házában.

A Gyereknapi koncertek ifjú tehetségekkel című esemény Berecz Mihály zongoraművész és Lugosi Dániel Ali klarinétművész művészeti vezetésével állt össze.

A Gyermekmentő Szolgálat idén is meghív az eseményre 500 nehéz sorsú gyermeket magyarországi intézményekből, illetve a határon túlról. A vendégek szállás- és étkezési költségét a szolgálat állja. A gyermekek emellett zsebpénzt is kapnak, valamint részt vehetnek a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán.

Kiemelt kép: Gyerekek VR-szemüveget próbálnak ki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvényén a Városligetben (Fotó: MTI/Lakatos Péter)