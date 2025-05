Visszatértek az embercsempészbandák – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója

Míg tavaly május közepéig 970 határsértőt fogtak el a magyar-szerb határon, idén eddig 5400-at; a nagyságrendbeli különbség pedig azt mutatja, hogy az embercsempészbandák visszatértek – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szerdán.

Bakondi György emlékeztetett, tavaly és tavalyelőtt „tarthatatlan helyzet alakult ki a határtérségben” az embercsempészbandák közötti, szinte napi szintű fegyveres összetűzések miatt, és egyre többször érte támadás a lakosságot is.

Hozzátette, akkor a szerb és a magyar rendőri erők együttműködésben eltávolították az embercsempészcsoportokat a határtérségből és „nagyobb mélységben aktív ellenőrző tevékenységbe kezdtek”.

Ennek eredményeként tavaly az illegális bevándorlók Bosznia-Hercegovina felé fordultak, így a magyar határtérség terheltsége jelentősen csökkent

– jegyezte meg.

A főtanácsadó szerint idén változás történt, az afgán bűnbandák megemelték az embercsempészet árát, ezért a térségben megjelentek marokkói és szír bűnözői csoportok is a határon, akik olcsóbban vállalják ezt a munkát. Bakondi György figyelmeztetett, hogy előbb-utóbb az afgán és más nemzetiségű bűnbandák között ismét fegyveres összetűzések következhetnek be.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Az illegális bevándorlás aktualitásai címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 13-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A balkáni útvonal aktív, a görög szigetre sokan érkeznek, nemrég egy nap alatt több mint 380-an érkeztek az egyik görög szigethez hajókkal Líbiából – jegyezte meg. Kiemelte, az Európába irányuló migrációs útvonalaknál „hullámzó vagy pulzáló” az embercsempész-tevékenység által szállított illegális bevándorlók mozgása, ez a balkáni útvonalon is így van.

Ha valamelyik irányban a rendvédelmi szervek összefognak, akkor arra mindig reagálnak az embercsempészek és igyekeznek egyszerűbb és gyorsabb útvonalakat felderíteni

– mondta.

A főtanácsadó az új német kormány migrációs politikájára is kitért, melyben szerinte hangsúlyeltolódás tapasztalható, a szigorú intézkedések helyett ma már inkább a migrációs paktummal összefüggő hatékonyság növekedéséről van szó. A német politikában változás zajlik, és csak remélni lehet, hogy ez a német lakosság érdekeire is figyelemmel lesz – jegyezte meg.

Bakondi György szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában Ukrajna európai uniós csatlakozására is kitért. Hangsúlyozta, soron kívül felvenni Ukrajnát az Európai Unióba (EU) „súlyos kihívást jelent” egész Európa számára. Ezért is kérdezi meg a témában a magyar kormány az emberek véleményé, ami Európában egyedülálló kezdeményezés, és ez „nyugtalanságot kelt” Nyugat-Európában és Ukrajnában is. Ez „bonyolult, összetett és veszélyes helyzetet keletkeztet, külső erők próbálnak beavatkozni a magyar belső viszonyokba annak érdekében, hogy megakadályozzák ennek a véleménynyilvánító szavazásnak a sikeres lebonyolítását, és megakadályozzák azt, hogy Magyarország a nemzeti szuverenitási érdekeiből induljon ki bizonyos folyamatok megítélésében” – mondta Bakondi György.

Kiemelt kép: Rendőrök állnak migránsok egy csoportja mellett az M5-ös autópálya mellett, Lajosmizse közelében 2015. szeptember 27-én, ahol rendőrök elfogták azt a szerb férfit, aki autójában 14 illegális bevándorlóval az igazoltatás elől menekülve balesetet okozott (Fotó: MTI/Donka Ferenc)