Rejtélyes robbanás rázta meg Eger térségét

Több fültanú is robbanást vélt hallani szerda délelőtt Eger térségében. Elképzelhető azonban, hogy valójában csak a honvédség gépeinek hangrobbanásáról volt szó.

Szerda délelőtt, nem sokkal 10 óra előtt több településen is hallották a robbanást. A helyiek nem értették, mi okozta a robbanás hangját – számolt be a katasztrófavédelmet és a honvédséget is megkereső Heol.hu.

Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta a helyi hírportált, hogy nem kellett beavatkoznia sehol sem a tűzoltóságnak, ők nem tudnak a robbanásról.

Előfordulhat, hogy vadászgépek gyakorlatoztak a térségben,

ám a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárja egyelőre nem erősítette ezt meg.

Kiemelt kép: A drónnal készített felvételen a Minaret és a belváros Egerben 2022. június 13-án (Fotó: MTI/Komka Péter)