Lejárató kampány indult Magyarország ellen – reagált a Honvédelmi Minisztérium a légből kapott ukrán katonai műveletre

A Mandiner szerint a hamis információk forrása egy HungaryBased néven futó X-fiók, ezenfelül idéznek még egy véleménycikket is, amely az Unianon jelent meg. A szerző, Kostyantin Kutsov szerint, mivel a magyarság több mint tíz évszázadon át élt Kárpátalján, ezért a Magyarország továbbra is érdekelt Kárpátalja visszaszerzésében. Időközben megszólalt a Honvédelmi Minisztérium is, a tárca a vádakra reagálva közölte:

a kérdéses X-fiókon bemutatott képek a Ludovika Fesztiválon és az Adaptive Hussars 23 gyakorlaton készültek.

A tárca szerint a képeknek tehát semmi közük sincs egy elképzelt Ukrajna elleni magyar katonai hadmozdulathoz.

Kedden összeült a Védelmi Tanács, az ülésről tudomást szerző Magyar Nemzet szerint a testület keddi rendkívüli ülését az ukrán titkosszolgálat kiterjedt magyarországi akciója indokolhatta, amiben egy május 8-án nyilvánosságra hozott hangfelvétel miatt érintett lehet Magyar Péter és az általa vezetett Tisza Párt. A Védelmi Tanács ülése előtt megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki szerint „példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen”. A kormányfő az ülést követően arról beszélt egy Facebookra feltöltött videóban, hogy Ukrajna összehangolt lejárató akciót indított Magyarország ellen.

„A Védelmi Tanács mai ülésén az is kiderült, hogy az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen.”

„Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban. Erre emberemlékezet óta nem volt példa”

– mondta Orbán Viktor.

Szerdán összeült a parlament nemzetbiztonsági bizottsága, amely napirendre tűzte a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által megfogalmazott kijelentések nyomán kialakult diplomáciai és nemzetbiztonsági feszültséget, valamint Ruszin-Szendi Romulusz ügyét is. A volt vezérkari főnök a NATO fórumain többször tért el a kormány békepárti álláspontjától, és „Dicsőség Ukrajnának” köszöntéssel zárta felszólalásait. A Honvédelmi Minisztérium vizsgálata szerint kommunikációja bizalmi válságot idézhetett elő a NATO-n belül, és nemzetbiztonsági érdekeket is sérthetett.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)