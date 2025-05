Kocsis Máté: Összehangolt politikai támadás áldozatává vált hazánk

Zárt ülésen tárgyalt a nemzetbiztonsági bizottság az ukrán kémbotrány fejleményeiről, majd Kocsis Máté és Barthel-Rúzsa Zsolt közös sajtótájékoztatón számolt be az álláspontjukról. A frakcióvezető szerint célzott politikai akció zajlik Magyarország lejáratására, Ruszin-Szendi Romulusz pedig az ukrán narratívát erősítette NATO-szinten is. Az ülésen elhangzottak egy részét ötven évre titkosították, a kormány pedig folytatja a nemzetbiztonsági vizsgálatot.

A nemzetbiztonsági bizottság mai ülését követően közös sajtótájékoztatót tartott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Barthel-Rúzsa Zsolt, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatért felelős államtitkár. A tájékoztatón az ukrán kémbotrány és a Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető ügyek kerültek a középpontba – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté hangsúlyozta: olyan súlyú információk hangzottak el a zárt ülésen, hogy azok jelentős részét ötven évre titkosították. Mint mondta, a magyar titkosszolgálatok már huzamosabb ideje figyelemmel kísérik az ukrán hírszerző szervek aktivitását, amelyeket intenzív, Magyarország érdekeivel szembemenő tevékenységgel jellemeztek.

„A magyar szolgálatok már régóta érzékelnek intenzív ellenérdekű tevékenységet az ukrán szolgálatok részéről” – mondta Kocsis.

A frakcióvezető szerint különösen aggasztó, hogy az ukrán fél a múlt hét végén olyan érzékeny adatokat hozott nyilvánosságra, amelyekről korábban nem egyeztetett Budapesttel. Ezt követően Kocsis Máté kijelentette,

„egy összehangolt kampány indult Magyarország lejáratására”.

A politikus felvetette annak kérdését is, hogy az ukrán hatóságok állítólag hetekkel korábban készítették el azokat a felvételeket, amelyeket csak most hoztak nyilvánosságra, és ezeket szerinte célzott politikai akcióhoz használták fel. A felvételek egy része Ruszin-Szendi Romulusz szereplésével is összefüggésbe hozható.

„Egy hónappal később Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt politikusai egy összevágott felvételen megtámadták a honvédelmi minisztert. Ezzel a felvétellel Ruszin-Szendi Romulusz az ukrán fél kezére játszott”

– fogalmazott.

Kocsis szerint ezután következett be, hogy az ukrán hírszerzés nyilvánosságra hozta a felvételt az állítólagos magyar kémek elfogásáról, majd egy dezinformációs kampány is elindult, amely azt sugallta: Magyarország háborús támadásra készül Ukrajna ellen.

„Világosan látszik, hogy a teljes akció politikai lejáratóakció, ugyanis az ukrán fél semmilyen hivatalos protokollt nem tartott be” – hangsúlyozta a frakcióvezető, hozzátéve, hogy a magyar hírszerző szervek válaszul fokozott terrorelhárító és felderítő munkát indítottak.

Kocsis Máté szerint az események egy olyan politikai nyomásgyakorlás részei, amely összefüggésbe hozható Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésével. Mint mondta, jelenleg is folyamatban van Ruszin-Szendi Romulusz kapcsolatrendszerének feltérképezése. Kiemelte, a korábban említett cselekmények összhangban vannak egy politikai befolyásolási kampánnyal is, amely Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos.

Barthel-Rúzsa Zsolt államtitkár közölte, hogy részletes vizsgálat folyik Ruszin-Szendi Romulusz korábbi NATO-szintű tevékenységével kapcsolatban. Ennek keretében bekérték a NATO vezérkari főnökeinek tanácskozásairól készült jegyzőkönyveket is.

„A lefolytatott vizsgálat alapján a volt vezérkari főnök részrehajlóan Ukrajna-barát álláspontot képviselt a NATO vezérkari főnöki ülésein”

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy Ruszin-Szendi nem közvetítette a magyar kormány háborúellenes álláspontját a szövetségi fórumokon.

„A mandátumával ellentétesen Ruszin-Szendi nem ismertette a NATO ukrajnai misszióval kapcsolatos magyar aggályokat” – mondta el.

Újságírói kérdésre válaszolva Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy Magyarország célzott politikai támadás kereszttüzébe került. A frakcióvezető közölte: a nemzetbiztonsági bizottság ülésén elhangzottak alapján a szolgálatok ismerik a Tisza Párt több tagjának kapcsolatrendszerét az ukrán oldal felé.

„Bőven lesz még ismertté váló esemény, információ az elkövetkező napokban, hetekben az üggyel kapcsolatban” – vetítette előre Kocsis Máté.

A sajtótájékoztatón elhangzottakkal összhangban felidézték: május 9-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat közölte, hogy két magyar hírszerzőt fogtak el, akiket az ukrán hadsereg mozgásának követésével vádolnak. A magyar kormány válaszul kiutasított két ukrán diplomatát Budapestről.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje (b) és Barthel-Rúzsa Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium katonai nemzetbiztonság irányításáért felelõs államtitkára az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülése után tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2025. május 14-én.

MTI/Bruzák Noémi