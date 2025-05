Csak az első negyedévben ezernél is több család érdeklődött a vidéki otthonfelújítási program iránt

Nagyon komoly az érdeklődés a januárban indult vidéki otthonfelújítási program iránt, amelyben az év első negyedében már mintegy ezer család vett részt – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Koncz Zsófia emlékeztetett: a program a korábban 370 ezer család által igénybe vett otthonfelújítási program logikáján alapul, de kifejezetten az 5 ezernél kisebb lélekszámú települések lakóinak szól, akik felújításaikhoz 50 százalékos, legfeljebb 3 millió forint támogatás igénylésével akár 6 millió forintos beruházást is megvalósíthatnak, és ehhez kedvezményes banki kölcsönt is felvehetnek – írja az MTI. A vidéki otthonfelújítási program illeszkedik a falusi családi otthonteremtési kedvezményhez (CSOK), és már nemcsak azok a családok vehetik igénybe, amelyeknek legalább egy 25 év alatti gyermekük van, vagy az anya túl van várandóssága 12. hetén, hanem március 26-tól a nyugdíjasok is, így az érdeklődés várhatóan folyamatosan nőni fog iránta – tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta,

a magyar kormánynak a vidék, a vidék megtartó ereje mindig is kiemelten fontos volt, azon dolgoznak, hogy minél több fiatal el tudja képzelni az életét vidéken.

Utalt arra, hogy 2018-ban döntöttek a Magyar Falu Programról, amelynek eredményeként játszótereket, óvodákat, iskolákat, és egyebek mellett közösségi tereket érintő infrastrukturális beruházások valósultak meg, 2019-ben pedig elindult a Falusi CSOK.

Koncz Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar családpolitika a világon egyedülálló, 30 féle intézkedést tartalmaz, 3 fő pillére az adócsökkentés, a munka és a család közötti egyensúlyra fókuszáló bölcsődei hálózatfejlesztés, valamint az otthonteremtés. Az államtitkár szólt arról is, hogy ez év első negyedében a múlt év hasonló időszakához képest 8 ezerről 10 ezerre nőtt a babavárókölcsön-folyósítások száma.

A babaváró az egyik legnépszerűbb családtámogatási intézkedés, elérhető támogatását tavaly 10 millióról 11 millió forintra növelték, a korhatárt idén 30-ról 35 évre emelték – jegyezte meg.

Koncz Zsófia kiemelte, hogy a többi otthonteremtést segítő támogatás iránt is nagy az érdeklődés. A csok plusz esetén kétszer, a falusi csoknál háromszor annyi szerződés köttetett, mint 2024 hasonló időszakában.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorának is vendége volt. Elmondta, a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testületnek a napokban tartott ülésén jegybanki, banki, építőipari és ingatlanpiaci képviselők előtt beszámolt a családokat érintő pozitív döntésekről és eredményekről. Kitért rá, a magyar kormány 2015-ben indította el a CSOK-ot, a kifejezetten az otthonteremtést célzó programját. A 2015 és 2024 közötti ingatlanügyleteket nézve kiderül, hogy minden hatodik ingatlanügyletben szerepet játszott a CSOK, a CSOK Plusz vagy a Falusi CSOK – hívta fel a figyelmet.

A babavárót több mint 270 ezren, a CSOK-ot és a CSOK Pluszt összesen mintegy 220 ezer család, a Falusi CSOK-ot 47 ezer család vette igénybe

– sorolta az államtitkár, hozzátéve, a számok is mutatják: ezek népszerű programok, és idén is bizakodóak lehetnek, hogy nagyon sok családnak tudnak segíteni az otthonteremtésben.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)