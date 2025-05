Átadták a Nippon Paper Chemicals Europe üzemét Vácrátóton

A japán cég karboxi-metil-cellulóz feldolgozóüzemet létesített Vácrátóton, 43 ezer négyzetméteres telepén. Az itt gyártott környezetbarát terméket elektromos járművek akkumulátorainak kötőanyagaként használják.

A Nippon Paper Chemicals Europe üzemébe szállított nagyobb szemcséjű alapanyag granulátumot az üzemben púder állagúra őrlik, majd csomagolják, és innen szállítják a vevőkhöz – számol be róla az MTI.

A megnyitó ünnepségen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a megnyitón arról számolt be, hogy a japán vállalat vegyipari üzletága körülbelül 15 milliárd forint értékű zöldmezős beruházás keretében építette fel az akkumulátoralkatrész-gyárát a településen, amihez az állam 2,3 milliárd forint támogatást adott, így segítve elő az első ütemben hatvan új munkahely létrejöttét.

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Rétvári Bence, aki a térség országgyűlési képviselője, köszöntő beszédében méltatta, hogy a nagy múltú japán gyár mindig meg tudott újulni, ma már a világ 10 legnagyobb papírgyártó cége között van. Termékeit számos területen alkalmazzák, így a vegyiparban, a kozmetikai és az akkumulátoriparban.

Rétvári Bence fontosnak nevezte, hogy a gyár helyben teremt munkahelyeket és kutatási lehetőséget, egyben köszönetet mondott azért, hogy Vácrátótot választották a beruházás helyszínéül.

Murakami Yasuhito, a Nippon Paper Industries Co. ügyvezető igazgatója és Kikkawa Yuji, a Nippon Paper Chemicals Europe ügyvezető igazgatója felidézte: 2022-ben döntöttek úgy, hogy Magyarországon létesítenek gyárat, és megköszönték a támogatók, elsősorban a magyar kormány segítségét.

Reményüket fejezték ki, hogy a gyár a magyar-japán kapcsolatokat és a helyi beszállítókat is erősíti, továbbá, hogy cégük számára hasznos lesz a magyarországi jelenlét.

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az átadó ünnepségen Murakami Yasuhito új vállalkozásnak nevezte a most átadott zöldmezős beruházást, és jelezte, hogy az európai elektromosautó-iparban is szerepet vállalnak. A karbonmetil-cellulóz megnöveli az akkumulátorok élettartamát, ezért a mobiltelefonoknál is alkalmazzák – mondta el.

Hikariko Ono, Japán magyarországi nagykövete arról beszélt, hogy a japán anyacég a kedvező befektetési környezet miatt döntött Magyarország mellett.

Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem egyre nagyobb feladat az emberiség számára, Japán pedig rendelkezik ebben tapasztalatokkal, és a magas színvonalú technológiát alkalmazó gyár is előtérbe helyezi a környezet védelmét.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Murakami Jasuito, a Nippon Paper Industries Co. ügyvezető igazgatója, Ono Hikariko, Japán magyarországi nagykövete és Kikkava Júdzsi, a Nippon Paper Chemicals Europe ügyvezető igazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)