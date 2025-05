Vegyes időjárással indul a hét

Az ország több pontján is hosszabb napsütés várható.

Délnyugaton csak lassan csökken a felhőzet, sőt a határ mentén tartósan borult maradhat az ég, ott szemerkélő eső, szitálás még délután is előfordulhat. Másutt fokozatosan gomolyosodik a felhőzet, illetve gomolyfelhők képződnek, így többórás napsütés is várható, és az északkeleti tájakon helyenként záporok is kialakulhatnak – írja a HungaroMet.

Az északi, északkeleti szél napközben olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.

Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő. A szétterülő gomolyfelhők egy része megmarad, emellett képződhet is alacsonyszintű felhőzet, de nagyobbrészt derült idő várható. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, de a derült, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)