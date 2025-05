Porördög tarolt le egy játszóteret Szentmártonkátán – videón a pusztítás

Szombat délután Szentmártonkátán egy rövid életű, de meglepően erős porördög alakult ki, amely jelentős károkat okozott egy családi telken lévő játszótéren.

A jelenséget videón is megörökítették – a felvételen jól látható, ahogy a hirtelen keletkezett örvény felkapja a játékokat, köztük egy trambulint és egy sárga libikókát, amely mintegy tíz méter magasba emelkedett.

A játszótéren éppen senki sem tartózkodott,

így szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár számottevő – közölte az Időkép.

A porördög, más néven boszorkánytölcsér, a tavaszi és nyári időszakban gyakori jelenség, amely meleg, száraz időben, erős napsugárzás hatására jön létre.

Ilyenkor a felhevült, kiszáradt talajfelszín fölött alacsony légnyomású terület alakul ki, amely körül örvénylő mozgás jön létre. Ez az örvény felkapja a port és kisebb tárgyakat, így láthatóvá válik maga a tölcsér is. Bár általában veszélytelenek, egy-egy nagyobb porördög komoly pusztítást végezhet, mint ahogy ez most is történt.

