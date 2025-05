Palkovics László újra megjósolt egy magyar Nobel-díjat?

A magyar rákkutató, Peták István orvosi innováción alapuló technológiai cége, a Genomate Health, kétmillió dolláros befektetéssel vezeti be úttörő egészségügyi megoldását az Egyesült Államokban. A magyar szakember szerint ezzel új mérföldkőhöz ért. A célja, hogy minden daganatos beteg a világon személyre szabott, hatásos, célzott kezelést kaphasson.

A bejelentésre Washingtonban, a SelectUSA Summit konferencián került sor, amelyet május 11–15. között rendezett meg az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma. A rendezvényen több mint 5000 résztvevő van jelen, 96 országból és az USA minden tagállamából.

A konferencián részt vevő Peták István rákkutató orvos, a Genomate Health tudományos igazgatója az Indexnek elmondta: A mai nap újabb mérföldkő a harmincéves munkámban, amelynek célja, hogy minden daganatos beteg a világon személyre szabott, hatásos, célzott kezelést kaphasson.

„A molekuláris diagnosztika fejlesztése során tíz éve felismertük, hogy ehhez egy orvosi szoftverre is szükség van, amely segíti az orvosokat a megfelelő kezelés kiválasztásában a beteg egyedi génhibái alapján. 2021-ben publikáltuk a módszer validációját a párizsi Curie Intézettel kollaborációban, majd 2022-ben megalapítottuk a Genomate-et, hogy a módszert világszerte alkalmazhatóvá tegyük. Most elértük ezt az állomást.”

Palkovics László, Magyarország mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosa így nyilatkozott: „Büszkék vagyunk magyar tudósainkra, köztük sok Nobel-díjasra. Peták István már számos hazai és nemzetközi innovációs díjat nyert.

Meggyőződésünk, hogy ő és csapata hozzák el a következő tudományos áttörést az orvostudományban: az MI úttörő alkalmazását a rákbetegek személyre szabott terápiájában.”

Peták István felfedezése hatalmas jelentőséggel bír, olyannyira, hogy az Indexnek az év elején adott interjújában Palkovics László kormánybiztos őt jelölte meg a Nobel-díj egy várományosaként. Emlékezetes, hogy Palkovics az elsők között jósolta meg Krausz Ferenc Nobel-díját is, amikor ebben még kevesen hittek.

A Genomate platform célja, hogy az onkológusokat gyorsabb és megalapozottabb kezelési döntésekhez segítse, javítva a betegellátás eredményességét és csökkentve a kezelések költségeit. A terjeszkedéshez a Genomate Health további 2 millió dollár finanszírozást szerzett, így a vállalatba irányuló összes befektetés értéke elérte a 7 millió dollárt.

A Genomate gyors amerikai növekedése lehetővé teszi, hogy több rákbeteg gyorsabban hozzáférjen technológiánkhoz. Emellett magasan képzett munkaerőt foglalkoztató munkahelyeket teremt, és elősegíti az egészségügyi innovációt mindkét országban – fogalmazott Peták István.

Hozzáfűzte, hogy elkötelezettek a magyarországi kutatás-fejlesztés központ fejlesztése és a hazai egészségügyi szereplőkkel való együttműködés mellett, hogy a magyar daganatos betegek kezelése is sikeresebb legyen. Ugyanakkor erős kereskedelmi jelenlétet építenek az Egyesült Államokban, hogy megoldásaikat világszerte eljuttassák a betegekhez.

A Genomate Health már több vezető innovációs platformon is elismerésben részesült: bekerült az amerikai Mayo Clinic Platform Accelerate programjába, valamint részt vett a Szilícium-völgyi Plug and Play HealthTech és InsurTech gyorsítóprogramokban is.

Kiemelt kép: Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Vajda János)