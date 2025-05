Porvihar-tragédia: három gyanúsítottja van az M1-esen két éve történt halálos tömegbalesetnek

A tömegbaleset következtében egy ember életét vesztette harminckilencen pedig megsérültek, 41 gépjármű rongálódott meg, ebből19 totálkáros lett. A biztosítók a tömeges kárrendezés során egy speciális eljárást alkalmaztak annak érdekében, hogy a vétlen károsultak mielőbb kártérítést kapjanak.

Három gyanúsítottja van a 2023. március 11-én történt M1-es tömegbalesetnek – válaszolta a Népszava kérdéseire reagálva a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A büntetőeljárás még mindig folyamatban van.

Májer Csaba József tanszéki mérnök szerint nem szokatlan, hogy egy eljárás ennyi ideig tart.

„llyenkor a teljes baleseti körülményt szimulálni kell, szó szerint minden paramétert a valóságnak megfelelően beállítani és csak így lehet megtalálni a felelősöket. Ráadásul a nyomozati anyag is több száz oldalasra rúghat, amiből a szakértők dolgoznak. Ebben az ügyben még akár a három év is benne lehet, előfordulhat, hogy a végére több gyanúsított is lesz, mint három” – hangsúlyozta.

A biztosítók a tömeges kárrendezés során egy speciális eljárást alkalmaztak annak érdekében, hogy a vétlen károsultak mielőbb kártérítést kapjanak. Függetlenül a felelősség elbírálásától a károsultak a gépjárművük CASCO vagy felelősségbiztosítójától kapták meg a kártérítés összegét. A nyitott ügyekben a MABISZ az igénylőktől várja az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat. A rendőrségi eljárás lezárásával azokban az esetekben, ahol sikerült a vétkes károkozót megállapítani, a biztosítók egymás között számolnak el.

A rendőrségi eljárásban megállapított „okozó” kötelező gépjármű felelősségbiztosítója téríti meg a kárt a vétlen károsult biztosítójának. A vétkeseknek a legvégén vissza kell fizetniük a már felvett kártérítést. A MABISZ 2024.decemberi adatai szerint a beleset ügyében

gépjárműsérülésre 37 darab igénybejelentés érkezett, ebből 34-et zártak le.

Az átlagos kifizetések ebben az esetben 4 millió 143 ezer forint. Személysérülésre 52 darab igény érkezett, ebből 31-et zártak le. Ebben az esetben 1 millió 286 ezer forint volt az átlagos kifizetés.

Kiemelt kép: Kiégett és sérült gépjárművek az M1-es autópályán Herceghalomnál, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)