Botrány a Városházán: Karácsony Gergely felmentette a BKV vezérigazgatóját

Karácsony Gergely főpolgármester hétfő délelőtt azonnali igazoló jelentést kért Bolla Tibortól, a BKV vezérigazgatójától annak kapcsán, hogy egy, a sajtóban megjelent cikk összefüggésbe hozta személyét azzal az F. Zsolttal, akit a 2019 előtti években bűnszervezetben elkövetett adócsalással vádoltak meg – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

Közleményük szerint Karácsony Gergely több kérdésre is várja a választ Bolla Tibortól még a hétfői napon. A BKV vezetőjének arra kell válaszolnia, hogy:

„Milyen személyes vagy hivatali kapcsolatban állt F. Zsolttal?”

„Hiteles-e a cikkben szereplő, a cikk szerint »Sanghajban 2020 tavaszán« készült fényképfelvétel, azon a vezérigazgató valóban F. Zsolttal együtt látható-e, ha igen, milyen minőségében, milyen körülmények között és kinek a költségén utazott a vezérigazgató Sanghajba, és ott milyen minőségében találkozott F. Zsolttal”?

A főpolgármester ugyancsak több kérdést intézett Bolla Tiborhoz a cikk szerint Balin 2019. január elsején készült fényképfelvétel esetében is.

Továbbá arra is választ vár: „Valós-e a cikkben szereplő azon állítás, amely szerint a vezérigazgató és F. Zsolt »fesztiválok és sportesemények VIP-részlegeiben tűntek fel«, ahol együtt »buliztak«, ha igen, erre milyen körülmények között és kinek a költségén került sor?”

Karácsony Gergely azt is kérdezte Bolla Tibortól: valós-e a cikkben szereplő azon állítás, amely szerint egy bizonyos „K. Franciska” a vezérigazgató barátnője; és amennyiben igen, volt-e tudomása arról, hogy a cikk szerint egy olyan gazdasági társaság résztulajdonosa és ügyvezetője volt, amelynek ingatlanjára a BKV Zrt. felé nyújtott bankgaranciát biztosító jelzálogjog került bejegyzésre?

A főpolgármester a vezérigazgatót illetően további lépésekről az igazoló jelentésben foglaltak alapján hoz döntést – olvasható a kommünikében. A Főpolgármesteri Hivatal kiemelte: „A BKV külső szolgáltatók által végzett informatikai üzemeltetési és fejlesztési tevékenysége 2019 után jogszerűen és biztonságosan működik, esetleges túlszámlázásról információ az elmúlt öt évben nem keletkezett.”

Vitézy Dávid: A BKV vezérigazgatóját kizárólag Karácsony Gergely személyes akarata tartja a helyén

Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját kizárólag Karácsony Gergely személyes akarata tartja a helyén 2019 óta – közölte a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán hétfőn.

Vitézy Dávid azt írta: Bolla Tibor is azon öt fővárosi cégvezető között volt, akik megbuktak a Fővárosi Közgyűlés április végi bizalmi szavazásán. Karácsony Gergely az általa kért döntés eredményét megismerve azt mondta, hogy nem hajtja végre azt – tette hozzá. Úgy értékelt: a hétfőn megjelent információkat olvasva igencsak itt lenne az ideje a főpolgármesternek végre válaszolnia arra, hogy meddig és miért.

Szentkirályi Alexandra: Minden Karácsony-féle cégvezető szedje a sátorfáját!

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint minden „Karácsony-féle” cégvezetőnek távoznia kellene posztjáról, és új, mindenki számára átlátható pályázatot kellene kiírni a fővárosi nagyvállalatok élére.

Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán hétfőn azt írta, senkit nem lephet meg az, hogy Karácsonyék cégvezetői botrányt botrányra halmoznak a Fővárosi Önkormányzatban.

A kormánypárti politikus szerint miközben az önkormányzat vezetése cégvezetői botrányt botrányra halmoz, „Vitézyék és a Tisza násztáncot lejtenek körülöttük, és cégvezetői pályázatoknak álcázott cirkusszal segítik őket hatalomban maradni”. Mert ne felejtsük el, ők a top 2 jelölt közé újra beszavazták Bolla Tibort a BKV élére – tette hozzá.

DK: A BKV vezérigazgatójának mennie kell!

Bolla Tibornak, a BKV vezérigazgatójának mennie kell! – közölte Déri Tibor, a Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi képviselője hétfőn a Facebook-oldalán.

A DK-s fővárosi képviselő már azt is megdöbbentőnek nevezte, hogy miközben másokat letartóztattak vagy kihallgattak, a BKV vezérigazgatóját – aki 13 éve vezeti a céget – még csak meg sem hallgatták. A DK politikusa kéri, hogy a főpolgármester – a korábbi kéréseknek megfelelően – nyissa újra a pályázatot a BKV vezérigazgatói posztjára. Ez most nemcsak jogi, hanem erkölcsi kérdés is – tette hozzá.

A Tisza Párt fővárosi frakciója a BKV-vezérigazgató azonnal visszahívására szólította fel a főpolgármestert

A Tisza Párt fővárosi frakciója felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy azonnal hívja vissza tisztségéből a BKV vezérigazgatóját és zárja ki a cégvezetői pályázatokból.

A párt az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, a sajtóban megjelent tényfeltáró cikk újabb súlyos erkölcsi és politikai kérdéseket vet fel Bolla Tibor, a BKV jelenlegi vezérigazgatójának személyével kapcsolatban.

Karácsony Gergely: Felmentettem tisztségéből Bolla Tibort

Frissítés: „Felmentettem tisztségéből Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját” – írta később Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

Hozzátette, „a fővárosi cégvezetőknek nem pusztán jogszerűen kell eljárniuk, de nem adhatnak okot olyan látszatra sem, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alakokkal mutatkoznak. A reggel megjelent sajtócikkben foglaltakról igazoló jelentést kértem a BKV vezérigazgatójától, a válasza nem tudott eloszlatni minden kétséget. Ez még akkor sem fogadható el, ha senki nem tett olyan állítást, amely szerint a BKV részére külső szolgáltató által végzett informatikai tevékenységgel kapcsolatban az előző ciklusban történt tulajdonosváltást követően túlszámlázás történt volna”.

Úgy folytatta, „a főváros legfontosabb közösségi közlekedési szolgáltatója rendkívül kifeszített költségvetési helyzetben működik, az első számú vezetőjének minden erejével a cég működőképességének fenntartására kell koncentrálnia, ami nyilvánvalóan nem lehetséges akkor, ha a nyilvánosság előtt kell magyarázkodnia. Éppen ezért – megköszönve a majd két évtizedes, a budapesti közösségi közlekedés érdekében végzett munkáját – a saját kérésére felmentettem Bolla Tibor vezérigazgatót”.

„Átmenetileg Takács Pétert, a vállalat vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettesét bíztam meg a BKV vezérigazgatói feladatainak ellátásával, a szakember több mint huszonöt éve dolgozik a társaságnál” – zárta a bejegyzést.

Kiemelt kép: Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója és Karácsony Gergely fõpolgármester az új Mercedes-Benz Conecto buszok jelképes átadásán a Batthyány tér közelében 2022. október 13-án. MTI/Bruzák Noémi.