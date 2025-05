A Medián szerint a nyugdíjasok nagy többsége továbbra is Orbán Viktorra szavazna

A Medián közvélemény-kutatása szerint a 65 éven felüliek körében jelentős előnye van a Fidesz-KDNP-nek a Tisza Párttal szemben. Az intézet ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy Magyar Péter pártjának is lehet még keresnivalója ebben a korcsoportban.

A 65 évesen felüliek 41 százaléka szavazna a kormánypártokra, míg a Tisza Pártra 25 százalékuk adná le a voksát – derült ki a Medián által nemrég publikált írásból, amelyben az utóbbi hónapokban végzett felméréseik adatait összegezték (a fenti számokat 2025. február 27. és március 8. között mérték). Az intézet azt írta, hogy mindeközben a 65 év felettiek 6 százaléka a Demokratikus Koalícióra (DK), 4 százalék más pártokra szavazna, 24 százalékuk pedig nem nyilatkozott a pártpreferenciájáról.

A Medián mindezt összevetette az egy évvel korábbi, 2024 tavaszi adatokkal: közlésük szerint akkor a nyugdíjasok 44 százaléka szavazott volna a kormánypártokra, miközben a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció egyaránt 17-17 százalékon állt.

„Habár ebben a korosztályban a Fidesz továbbra is jelentősen jobban szerepel, mint a Tisza, két fontos változás mégis megfigyelhető. Egyrészt a Fidesz támogatottsága egy év alatt a nyugdíjas korúak körében is csökkent egy kicsit (habár ez a csökkenés a magasabb hibahatárok miatt csak fenntartásokkal kezelhető), másrészt a Tisza Pártnak 2025 márciusában jobban sikerült mozgósítani a 65 éves vagy idősebb választópolgárokat, mint a Tisza Párt megalakulása előtt (2024 márciusában) a DK-nak. Az előbbit a 65 éves vagy idősebb korcsoport 25 százaléka támogatja most, az utóbbit (saját állítása szerint) 17 százalék támogatta 2024-ben, jelenleg pedig mindössze 6 százalék”– írta a Medián.

