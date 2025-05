Szíjjártó Péter: Brüsszel be akar avatkozni a belügyekbe

A miniszter kiemelte, hogy miközben egyesek gyakran hangoztatják a kritikáikat az Egyesült Államok európai ügyekbe való beavatkozásáról, valójában Trump elnök alatt az amerikai kormány lezárta azt a gyakorlatot, amely pénzügyi eszközökkel próbálta befolyásolni más országok politikai folyamatait.

„Egy nevetséges panaszáradatot hallgattam végig arról, hogy az Egyesült Államok milyen módon avatkozik bele különböző európai országok belügyeibe. Ezt azért tartom nevetségesnek, mert éppen Donald Trump elnök vetett véget annak, hogy amerikai pénzügyi forrásokkal a világ számos országában az Egyesült Államok kormánya durván beavatkozott a belpolitikai folyamatokba” – mondta Szíjjártó Péter, hozzátéve, hogy különösen Magyarország esetében voltak jól dokumentált beavatkozások.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a 2022-es magyar parlamenti választásokat megelőzően az Egyesült Államokból – Amerika előző vezetése alatt – 10 millió dollár érkezett, amely az ellenzéki kampányt támogatta.

„Így volt ez Magyarországon is, amikor az Egyesült Államokból 10 millió számra érkezett dollár, támogatva az ellenzék kampányát. Érdekes módon akkor senki nem panaszkodott a belügyekbe történő beavatkozásra, amikor David Pressman napi szinten gyalázta a kormányt és gyakorlatilag az ellenzék vezetőjeként viselkedett” – mondta a külügyminiszter.

Szíjjártó azt is felidézte, hogy más nemzetközi szereplők is próbálták befolyásolni a magyar politikai helyzetet, például Manfred Weber, aki világossá tette, hogy egy Tisza Párti bábkormányt szeretne Magyarország élén látni. A miniszter arra is emlékeztetett, hogy Donald Tusk, a lengyel ellenzék vezetője, aki 2022 előtt a magyar ellenzéki kampányt támogatta, szintén nem kapott hasonló kritikát.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszel folytatni kívánja a tagállamok belügyeibe való beavatkozást, és a magyar kormány ellenőrzése alatt álló döntéshozatalon keresztül próbálja befolyásolni Magyarország sorsát.

„Brüsszel is be akar avatkozni a tagországok belügyeibe, így van ez Magyarország esetében is, ahol már meg is nevezték, hogy kit kívánnak kormányon látni” – mondta Szíjjártó. (ezzel utalva a Manfred Weber-Magyar Péter közötti kapcsolatra)

A miniszter végül határozottan kijelentette, hogy Magyarország elutasítja, hogy az európai adófizetők pénzét belpolitikai beavatkozásra költsék, és világossá tette, hogy az EU nem fogadhat el olyan döntéseket, amelyek a tagállamok szuverenitását sértik. „Ezt mi elutasítjuk. Elutasítjuk, hogy az európai adófizetők pénzét belpolitikába történő beavatkozásra költse Brüsszel a világ bármely pontján” – tette hozzá Szíjjártó Péter.

A miniszter szavai így egyértelműen kifejezték Magyarország álláspontját a külföldi beavatkozásokkal szemben, és arra figyelmeztettek, hogy a magyar politikai döntéseket kizárólag a magyar választók és a magyar kormány hozhatják meg, külföldi befolyásolás nélkül.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)