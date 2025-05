Dobrev Klára bejelentette, készen az új korszakra Gyurcsány Ferenc távozása után

Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője csütörtökön közölte, hogy Gyurcsány Ferenc távozik a DK éléről – sőt, a pártelnökség mellett az országgyűlési képviselői, valamint a frakcióvezetői mandátumáról is lemond, és a 2026-os választáson sem fog elindulni, teljesen visszavonul a közélettől. A bejegyzés végén emellett arról is írt Dobrev Klára, hogy véget ért a több évtizedes házassága Gyurcsány Ferenccel. Bejelentette azt is, hogy indul a pártelnökségért. Dobrev Klára az események óta először szólt követőihez élő videóban, vasárnap délután.