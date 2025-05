Kocsis Máté: Az ukrán titkosszolgálat összejátszik a Tisza Párttal

Kocsis Máté pénteken a közösségi oldalán azt írta, „Ma délelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán titkosszolgálat (SZBU) összejátszik a Tisza Párttal.” A Fidesz frakcióvezetője sorra is vette, mitől vált ez nyilván valóvá.

Csütörtökön napvilágot látott egy honvédségi jelentés, melyből kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök – aki a felmentése miatt mára a Tiszához igazolt – a hivatalos magyar álláspont helyett ukránbarát álláspontot képviselt a NATO katonai tanácskozásain, emellett felszólalásait a “Slava Ukraini” (“Dicsőség Ukrajnának!”) felkiáltással zárta.

Ruszin-Szendi egy korábbi hangfelvételen azzal is kérkedett, hogy megvannak még neki a fontos ukrán kapcsolatok,

így fogalmazott: “hogy ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok, lesznek telefonszámok, én sokszor elmondtam, hogy a volt ukrán vezérkarfőnökkel találkoztam vezérkarfőnökként a legtöbbet. (…) Ha nagyon akarjuk, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, ha odakerülünk”. – emlékeztetett Kocsis Máté, aki felidézte azt is, hogy a Tisza Párt elnöke (ugyancsak tegnap) rátámadt a haderő-fejlesztésre, számon kérve a honvédelmi minisztert és hamis vádakkal hergelte a közvéleményt.

Ezt követően a mai napon az ukrán titkosszolgálatok széleskörű lejárató hadjáratot indítanak Magyarország ellen.

„Milyen érdekes az is, hogy a Tisza Párt támogatói között végzett aláírásgyűjtés eredményhirdetésére többségbe kerültek az Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását támogatók. Lehet, hogy már az is a művelet része volt?” – teszi fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője, és így fejezi be a posztját: „Magyar Péter az ukránok oldalára állt, nem a magyarokéra. Csak ő tudja megmondani, miért tette. A szabad Magyarország történetében azonban példátlan, hogy egy magyar politikai párt vezetői részt vesznek egy másik ország titkosszolgálati műveleteiben. Minden eszközzel meg fogjuk védeni a hazánkat! Dicsőség Magyarországnak!”