Ízléstelen és megosztó, írta a Párbeszéd egyházellenes plakátjairól a terézvárosi polgármester

Barabás Richárd, aki a Kolosy téri templomot szivárványszínűre akarta kivilágítani, a plakátkampány előtt egy nappal videóval jelentkezett a közösségi oldalon, amelyben kifejtette, hogy „a magyar emberek nem vallásosak – az egyházak mégis egyre több iskolát, forrást és politikai szerepet kapnak”. Hozzátette: ma Magyarországon érdemes átgondolni az egyházak szerepét, támogatását, valamint a nekik az adónkból juttatandó 1 százalékos felajánlást. Ezek után lepték el Budapest köztereit a Párbeszéd vallásgyalázó plakátjai, köztük olyanok is, amelyek a miniszterelnököt egyházfőként ábrázolják. A kampányt elítélte Vitézy Dávid, a fővárosi Fidesz-KDNP frakció és még sokan mások. Hozzájuk csatlakozott most Terézváros polgármestere. Soproni Tamás azt írta, „A Párbeszéd – Zöldek által a Nyugati téren felállított sátor és plakátkiállítás stílusa messze túlmegy a kritika szabadságán. Az egyházak visszásságaival lehet foglalkozni – sőt kell is –, de egy közösség hitének gúny tárgyává tétele, különösen a katolikus világ számára kiemelten fontos pápaválasztás napjaiban, nemcsak megosztó, ízléstelen is. Természetesen Terézváros önkormányzata nem adott közterület-használati engedélyt erre az akcióra; a szervezők a gyülekezési jogra hivatkozva jelentették be az eseményt a rendőrségnél. Ezért csak kérni tudom a szervezőket: ne használják Terézváros köztereit mások provokálására. A közterek nem kampánycirkuszra, nem vallásgyalázásra valók, hanem arra, hogy együtt legyünk – hívők és nem hívők, bármilyen világnézet mentén élők. Lehet vitatkozni. De nem így. Nem nálunk. Kapcsolódó tartalom Még el sem temették Ferenc pápát, de már vallásgyalázó plakátokkal kampányol Karácsony Gergely pártja "Rólam tudható, hogy nem vagyok vallásos, bőven van kritikám az egyházak és a politika viszonyaival kapcsolatban, de azért ezt így és most igencsak ízléstelennek tartom" - kommentálta a keresztényellenes uszítást Vitézy Dávid. Kiemelt kép: A Párbeszéd egyházellenes plakátjai a Nyugati téren – Fotó: Facebook