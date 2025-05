Gyurcsány Ferenc visszavonul a közélettől, és elválik Dobrev Klárától

Mindezt a DK EP-képviselője a közösségi oldalán jelentette be. Bejegyzése végén azt írta: „Egy fájdalmas személyes ügyet is szeretnénk elmondani Ferivel, itt és most, először és utoljára. Sok hónapnyi gyötrődés, újratervezési kísérlet és megannyi átbeszélt éjszaka után meghoztuk életünk talán legnehezebb döntését: elválunk.”