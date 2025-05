Lánczi Tamás a Momentum visszalépéséről: Kezdetektől fogva a külföldi erők támogatják őket

„Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke azt javasolja, hogy a párt ne induljon el a 2026-os országgyűlési választáson, lényegében számolja fel magát. Tekinthetnénk erre úgy is, mint egy bukott, partvonalra szorult politikus bosszújára, itt azonban többről van szó” – írta közösségi oldalán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal igazgatója.

Fekete-Győr András, a Momentum alapítója szerda reggel jelentette be: kezdeményezni fogja, hogy ne induljon a Momentum a 2026-os választásokon, és helyette állítson fel egy 500 millió forintos Rendszerváltó Alapot. „Döbbenten és aggodalommal figyelem, ahogy napról napra nő azoknak a pártoknak a száma, akik – az új rendszerváltás esélyét kockáztatva – saját önös politikai érdekeiket követve sorra jelentik be az indulásukat 2026-ra […] A Momentum indulása a 2026-os választásokon most nem a megoldás, hanem a probléma része. Nem erősítené, hanem gyengítené az esélyt arra, hogy bekövetkezzen a várva várt politikai változás. Három százalék itt, kettő ott, és máris elveszítettük a változás esélyét” – írta.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal igazgatója erre reagálva bejegyzésében kifejtette, hogy „a Momentum kezdetektől fogva külföldi erők támogatását élvező politikai formáció: első politikai akciójuk az volt, hogy Budapest ellenében hozzásegítették Párizst az olimpia megrendezéséhez. Később büszkén lobbiztak azért, hogy Magyarországot megfosszák az uniós pénzektől”.

„A 2022-es választásokon más pártokkal együtt az amerikai Demokrata Párt közeli érdekcsoportok által biztosított több milliárd forintból kampányoltak. Most azonban úgy tűnik, a külföldi megbízóik le akarják takarítani őket a pályáról, hogy más politikai erőknek nyissanak teret” – tette hozzá Lánczi Tamás.

„Kérdés, hogyan reagálnak a külföldről megküldött selyemzsinórra a párt jelenlegi irányítói. Előzékenyen félreállnak, vagy életükben először megpróbálnak függetlenedni külföldi megbízóiktól?” – tette fel a kérdést. „Sose késő a magyar szuverenitást választani” – hangsúlyozta bejegyzése végén a Szuverenitásvédelmi Hivatal igazgatója.

