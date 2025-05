Deutsch Tamás: Mi magyarok nem fogjuk engedni, hogy a fejünk felett döntsenek Brüsszelben

A gyorsított ukrán uniós csatlakozás elképzelése valójában a brüsszeli háborús pszichózis legújabb fejezete: nem a bővítésről, nem a békéről szól, hanem arról, hogy Brüsszel a háború finanszírozása utáni már közvetlen hadviselő féllé akar válni – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán Strasbourgban.

Kiemelte: a brüsszeli bürokraták a háborús doktrínát erőltetik, nem az ukránok sorsa érdekli őket, hanem nagyhatalmasdit akarnak játszani, és bármi áron, katonailag akarják megnyerni a háborút.

„Az európai emberek viszont változatlanul békét akarnak, nem háborút. Az európaiak nem kérnek a katasztrofális gazdasági következményekkel járó gyorsított ukrán uniós csatlakozásból. Mi magyarok nem fogjuk engedni, hogy a fejünk felett döntsenek Brüsszelben, mi nem félünk megkérdezni az emberek véleményét, ezért tartunk véleménynyilvánító szavazást Magyarországon a gyorsított urán csatlakozásról” – zárta felszólalását a képviselő.

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában kiemelte: több mint 150 milliárd euró támogatást küldött az EU Ukrajnának, mindeközben azonban százezrek vesztek oda a fronton és háború befejezése se került közelebb.

„Ez az európai stratégia kudarcos mérlege” – mutatott rá.

Véleménye szerint az Európai Uniónak határozottan a mielőbbi tűzszünet és tartós béke elérése érdekében kellene aktívan fellépnie, támogatnia az erre irányuló diplomáciai erőfeszítéseket. „Annak idején, a második világháború végén ezért hozták létre az EU-t az alapító atyák és erre van Ukrajna lakosságának most leggyorsabban szüksége” – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós intézmények – élükön a balliberális és néppárti koalícióval – az európai védelmi képességek fejlesztésének jogos célját is arra használják fel, hogy még több fegyvert és pénzt juttassanak Ukrajnának, holott ez nem szolgálja Európa valódi érdekét. Ugyanígy nem lenne Európa érdeke az sem, hogy kizárólag politikai megfontolások alapján, gyorsított eljárásban már 2030-ig csatlakozhasson Ukrajna, sőt, még a teljes jogú csatlakozás előtt megnyissák számára az uniós belső piacot, miközben Ukrajna egyetlen csatlakozási feltételnek sem felel meg.

„Erről most mégsem esik szó, pedig kettős mércének az unió bővítéspolitikájában nincs helye. Az uniós döntéshozóknak az európai emberek érdekeit kell képviselniük, a magyar emberek feje felett erről a kérdésről nem dönthetnek” – zárta felszólalását Gál Kinga.

Ferencz Viktória, a Fidesz EP-képviselője szerint nyomatékosabb diplomáciai erőfeszítések révén az EU óriási szerepet játszhatott volna abban, hogy ne várjanak mostanáig és megelőzzék a tragédiát.

Azonban az Európai Uniót irányító balliberális többség számára nem idegen, hogy elrugaszkodjon a valóságtól, figyelmen kívül hagyva a tényeket, ha geopolitikai érdekei úgy kívánják – hívta fel a figyelmet.

Véleménye szerint ezt bizonyítják az Európai Uniót irányító döntéshozók és politikusok utóbbi hetekben elhangzott kijelentései is. Elferdítik a valóságot, amikor azt állítják, hogy a Nyugat-Ukrajnában élő kárpátaljai magyar közösség jogai teljes mértékben biztosítottak és Ukrajna maradéktalanul teljesítette kötelezettségvállalásait a kisebbségek jogok terén.

„Én is egy vagyok a 150 ezer kárpátaljai magyar közül, és jelzem, hogy ezek a kijelentések súlyosan torzítják a tényeket és félrevezetőek. Arra kérem a döntéshozókat és politikusokat is, hogy tartózkodjanak az ilyen kijelentésektől, amelyek nemcsak az unió hitelességét ássák alá, de akadályozzák Ukrajna valódi demokratizálódását is ”– húzta alá Ferencz Viktória.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője, a Fidesz 6-os fővárosi választókerületének elnöke sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fóruma előtt Zuglóban 2025. április 14-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)