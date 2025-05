Séta, mozi, virtuális utazás – így ünnepli a közlekedési kultúra napját a BKK

Városi sétával és mozizással készül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a vasárnapi közlekedési kultúra napjára, amelynek központjába a fenntartható, biztonságos, egymásra figyelő közlekedést helyezi a társaság.

Közleményük szerint a BKK a világnap alkalmából a programjaival arra hívja fel a figyelmet, „mindannyiunk közös érdeke és felelőssége, hogy javuljon hazánkban a közlekedési kultúra”. A kulturált közlekedés iránt elkötelezett cégek és szervezetek immár tizenegyedik alkalommal népszerűsítik a közlekedési kultúra napját országszerte – írja az MTI.

A BKK vasárnap hét különböző, a társaság szakértői által vezetett városi sétával, közös mozizással és egy installációval is várja az érdeklődőket.

A séták többek között olyan témák köré épülnek, mint a megújuló Nagykörút, a pesti viadukt, vagy a gyerekbarát városi terek, de lesz MOL Bubival bejárható biciklis túra is.

Mindemellett a Jane Haining rakparton 10 és 18 óra között a Vigadó tér vonalában a BKK „Innováró installációban” részt lehet venni egy virtuális utazáson is, amelynek keretében a cég fejlesztéseivel is megismerkedhetnek a résztvevők. A délutánt a mozizni vágyók a Corvin moziban zárhatják, ahol egy vonaljegyért cserébe a „Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan” című filmet lehet megnézni, amelyben Budapest ikonikus terei és a fővárosi közösségi közlekedés is megjelenik – írták.

Az események ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

A programokról részletesen tájékozódni, illetve regisztrálni a BKK oldalán lehet.

A BKK a közleményében kiemelte, hogy a társaság a fővárosi önkormányzattal szorosan együttműködve, az Európai Unió által elfogadott Budapesti Mobilitási tervben foglaltak mentén igyekszik megteremteni annak a feltételét, hogy ügyfelei kényelmesen, a legmegfelelőbb eszközt választva, nap mint nap biztonságos és fenntartható környezetben közlekedhessenek. A BKK célja, hogy csökkenjen a zaj- és légszennyezettség, javuljon a levegő minősége, élhetőbbé váljanak a zsúfolt fővárosi útszakaszok – olvasható.

Kiemelt kép: MOL Bubi közösségi kerékpárral közlekedő fiatal nő (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)