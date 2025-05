Olcsóbb vonalkódokkal trükköztek egy kecskeméti áruházban – vádat emeltek a dunaújvárosi trió ellen

Több nagy értékű terméket próbáltak olcsóbban elvinni egy kecskeméti áruházból azok a dunaújvárosi elkövetők, akik ellen most a Kecskeméti Járási Ügyészség emelt vádat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a háromfős – egy férfiból és két nőből álló – társaság 2023. április 30-án látogatott el az egyik kecskeméti nagyáruházban azzal a céllal, hogy

vonalkódcserével szerezzenek meg drága termékeket az önkiszolgáló kasszák kijátszásával.

Elsőként a férfi próbálkozott, aki egy közel 40 ezer forintos projektor vonalkódját egy jóval olcsóbb HDMI kábel kódjára cserélte, majd sikeresen fizetett is az önkiszolgáló pénztárnál. Ezután a fiatalabb nő következett, aki egy 220 ezer forintos elektromos roller árát próbálta lecsökkenteni ugyanazzal a módszerrel. A pénztáros azonban észrevette az eltérést, így még fizetés előtt feltartóztatta a nőt – közölte az ügyészség.

A férfi ezt követően szintén bepróbálkozott, egy 200 ezer forintos jakuzzi helyett egy 35 ezer forintos vízforgatós medence vonalkódját olvasta be, azonban hamar rajtakapták.

A lebukás azonban nem szegte kedvét, hiszen alig húsz perccel később a férfi egy idősebb nővel visszatért az áruházba.

Ezúttal egy drágább kutyatáp helyett az olcsóbb változat vonalkódját olvasták be a nő tenyeréből, majd egy mosogatógép kapszulacsomagot is a kosarukba rejtettek, amit azonban nem szkenneltek be. Ezúttal sikeresen távoztak a kasszánál fizetve – igaz, nem a megfelelő áron. Az ügyészség szerint a trió cselekménye információs rendszer, azaz az áruház pénztári rendszerének jogtalan befolyásolásával elkövetett csalásnak minősül.

Az ügyészség indítványa alapján mindhárom vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérik.

Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság hoz majd ítéletet.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)