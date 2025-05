Gráfok, halmazok és túrórúd: ezekkel a feladatokkal találkoztak a diákok a matekérettségin

Gráfok, vektorok, halmazok, mértani sorozatok, de még túrórúd és légnyomás is szerepelt a középszintű matematikaérettségi feladatsoraiban. Az idei vizsga első és második részének részletei már ismertek mutatjuk, milyen témák kerültek elő.

Május 6-án reggel országszerte nekiláttak a diákok a matematika érettséginek. Az eduline pedig idén is összeszedte milyen feladatokkal kellett megbirkózniuk a középszintű matek érettségin a diákoknak, ezeket az alábbiakban olvashatják:

I. rész: alapfogalmak és gyors gondolkodás

Az első feladatsorban a tanulóknak 45 perc állt rendelkezésükre 10-12 rövid, de sokszor gondolkodtató kérdés megoldására. A feladattípusok idén is széles skálán mozogtak előkerültek halmazelméleti feladatok, egyenletek a valós számok halmazán, valamint gráfok és vektorokkal kapcsolatos példák is. A geometriai témák sem maradtak el a tanulóknak térfogatot kellett számolniuk, és a mértani sorozat összegére is rá kellett jönniük.

Az idővel azonban spórolni kellett, mivel a 45 perc leteltével a felügyelő tanár beszedi a feladatlapot, így a vizsgázók később már nem térhetnek vissza ezekhez a példákhoz.

II. rész: összetettebb feladatok és gyakorlati példák

A második részben már alaposabb gondolkodást igénylő feladatokkal találkoztak a diákok. A II. A szakaszban három feladatot kellett megoldaniuk, mindegyik 9-14 pontot ért. A II. B részben három 17 pontos feladat közül kettőt kellett kiválasztani, és a választást egyértelműen jelezni kellett – ellenkező esetben a javító tanár automatikusan az utolsó feladatot nem veszi figyelembe.

A II. rész kérdései között is akadtak klasszikus témák volt egyenletmegoldás, téglalap kerületének kiszámítása, négyszögek szögeinek meghatározása, valamint függvényjellemzés is. Ugyanakkor megjelentek a mindennapi életből vett szöveges példák is: a tanulóknak többek között egy túrórúddal, a légnyomás változásával és telefonhívásokkal kapcsolatos feladatokat kellett értelmezniük és megoldaniuk.

Emelt szintű matematikaérettségi

Az itt megoldandó feladatokról egyenlőre kevés információ van, mivel azt központilag szervezik. Annyi biztos, hogy az emelt szintű második részben öt feladatból négyet kell megoldaniuk a vizsgázóknak, és nekik is jelezniük kell, melyik feladatot nem kívánják értékeltetni.

A vizsga után azonban várhatóan érkeznek majd visszajelzések emelt szinten érettségiző diákoktól is, így érdemes lesz továbbra is figyelni a frissítéseket.

Kiemelt kép: A matematika írásbeli érettségi vizsgára várakozó diákok a budapesti Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban 2025. május 6-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)