Nyíllal átlőtt fejű kacsa úszkál a Balatonban Zamárdinál

A szárnyas miatt aggódnak a civilek, akik a madármentőktől kértek segítséget.

Megdöbbentő látvány fogadta Zamárdiban a parton sétálókat. Egy nyíllal átlőtt fejű kacsa tűnt fel a Mauro étterem előtt, a vízterületen – számolt be a Sonline.hu.

A sérült madár túlélte a találatot, továbbra is úszkál a vízben.

Civilek értesítették a madármentőket.

„Egy körülbelül tízcentis nyíl fúródott a fejébe. Azonnal értesítettük a keszthelyi Madárgyűrűző és Madármentő Állomást, akik a helyileg illetékes szakemberhez irányítottak. Ők arról tájékoztattak, hogy

megpróbálták megfogni a madarat, de mindannyiszor elrepült.

Valószínűleg a kacsa bőrét fúrta át a nyíl, hiszen továbbra is a vízen mozog” – mondta a helyi sajtónak. Beczássy Dóra, aki aggódik a szárnyas miatt, úgy véli, ha nem is ért létfontosságú szervet a nyíl, még betokozódhat és okozhat bajt az esetet túlélő madárnak.

Ezt a madarat pedig Szentendrénél fotózták

Az esetről először a Zamárdiak Facebook-csoportban számoltak be, ahol az egyik kommentelő felidézett egy korábbi, hasonló történetet, miszerint évekkel ezelőtt Szentendrén bukkant fel egy réce, amely szintén nyíllal a fejében úszkált. Molnár Judit a szentendrei madárról egy fotót is megosztott. Az a kacsa is túlélte a sérülést, sőt, még fiókákat is nevelt.

