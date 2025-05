Szándékosan robbantott a házban egy nyugdíjas férfi Józsefvárosban

A Tények információi szerint a lakásban élő 72 éves férfi szándékosan idézhette elő a tüzet: kinyitott egy gázpalackot, megbontotta a gázvezetékeket, valamint letakarta a konvektor szellőzőjét, végül pedig meggyújtotta a kiáramló gázt.

A férfi a robbanás és tűz következtében megsérült, majd a mentők kórházba szállították. Testének mintegy 20 százalékán szenvedett felszínes égési sérüléseket.

A környéken élők elmondása szerint a nyugdíjas férfi korábban is többször fenyegetőzött hasonló cselekedettel.

A szomszédok arról számoltak be, hogy régóta zavartan viselkedett, és több lakóval is konfliktusba került. Egy helybéli lakó így nyilatkozott: „Régebben is fenyegetett ilyesmi dologgal, mert kitalálta, hogy őt zaklatják egy telefonon lejátszó kutyahanggal.”

A hírműsor információi szerint a férfi lakása bejáratán egy figyelmeztető felirat is szerepelt: „Betöréskor automatikusan áram alá kerül az ajtó, majd a riasztó.”