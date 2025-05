Változás lépett életbe a legfontosabb magyar okmányoknál, mostantól másképp állítják ki őket

2025. május 1-től kezdve valamennyi állami hatósági igazolvány – többek között az útlevél, a személyi vagy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát és a közlekedési engedélyek – kiállítója hivatalosan is Magyarország Kormánya lett az illetékes szakminisztériumok helyett – derült ki egy friss rendeletből.

A Magyar Közlönyben, még szerda este megjelent rendeletből kiderül, hogy több hivatalos okmány kiállítási szabályait egységesíti, és a hatásköröket is átalakítja a kormány – szúrta ki a Portfolio.hu.

Az okmányokon egységesen a „MK” rövidítés (vagyis: „Magyarország Kormánya”) fog szerepelni.

A rendelet célja világosan elkülöníteni az okmányok kiállítóját a hatáskör gyakorlójától. Bár az iratokon innentől az MK rövidítés fog megjelenni,

az ügyintézést továbbra is az adott feladatra kijelölt minisztérium vagy hatóság végzi majd.

A rendelet több korábbi kormányrendeletet is módosít. Az egyik fontos változás, hogy a „Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető” miniszter korábbi szerepét a „személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős” személy veszi át több ügytípusban. Ez a változtatás érinti például a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának kiadását és a közlekedési okmányokkal kapcsolatos ügyintézést is. A rendelet tehát a közigazgatási felelősségi rendszert is finomhangolja.

A legszembetűnőbb változás viszont egyértelműen az lesz, hogy az újonnan kiállított okmányokon már nem egy adott minisztérium vagy hatóság neve, hanem a „Magyarország Kormánya” (MK) szerepel majd.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)