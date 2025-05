Álhír ment körbe a magyar sajtón: csak a ChatGPT szüleménye volt, hogy 46 fok lesz nyáron Magyarországon

Álhírnek bizonyult az a magyar sajtóban megjelent információ, miszerint 46 Celsius-fok is lehet Magyarországon a nyári hónapokban, és a meteorológusok már készülnek is erre. Az eredetileg a ProfitLine weboldalán megjelent hír kapcsán utólag a portál is elismerte: a cikket a ChatGPT állította össze.

„100 éve nem látott hőség jön Magyarországra: 43-46 fokos hőségkilátás” – ezzel a címmel jelent meg egy írás a napokban. Az említett cikk szerint a meteorológiai előrejelzések 2025 nyarára minden eddiginél nagyobb meleget jósolnak Magyarországon. Azt írták, hogy a következő hónapokban várható 43-46 Celsius-fokos csúcshőmérsékletek meghaladják majd az eddigi nyári melegrekordokat, beleértve azt az országos maximumot is, amelyet 2007-ben Kiskunhalason mértek (41,9 °C). Nem sokkal a cikk publikálása után Tóth Tamás meteorológus Facebook-oldalán reagált az interneten futótűzként elterjedt állításra, álhírnek nevezte azt. „A magam és kollégáim nevében szeretném az alapvető tárgyi tévedésekkel, pl. az intézményi nevének téves megnevezésével összeollózott, szenzációhajhász álhírt visszautasítani, és felhívni mindenki figyelmét arra, hogy Magyarországon egyetlen meteorológus nem nyilatkozott abszolút melegrekordot megdöntő forróságról és nem kelt riadalmat!” – írta. A Telex megkeresésére a HungaroMet is reagált a tévhiedelmeket keltő írásra. Válaszlevelükben azt írták, nem kívánnak minősíteni és értékelni egy olyan cikket, ami forrásmegjelölés nélkül jelent meg, valamint azzal kapcsolatban nyilatkozni, hogy az idézett cikkek álhírt tartalmaznak-e, ahogy azt sem, hogy kinek és mi volt az oka ezek közlésére.Ugyanakkor hozzátették: két és fél-három hónapra előre egyszerűen nem lehet nagy biztonsággal megmondani, hogy hány fok lesz: a meteorológiai modellek képtelenek erre, mert túl sok a bizonytalansági tényező ilyen időtávokon. Emiatt azt nem lehet kijelenteni, hogy a cikkben szereplő állítás a szó szoros értelmében véve hamis, de pont ugyanígy nem állítható az sem, hogy valóban 43–46 fok lesz a nyáron – közölték. Kapcsolódó tartalom Nagy szükség lenne a májusi esőre a földeken A kevés eső miatt rendkívül nehezen kel a vetés. Utóbb kiderült, hogy a ChatGPT szüleménye a 46 fok A Telex megkereste a ProfitLine szerkesztőségét is, amely a híradás forrásaként szerepelt. A portál válaszában közölte: „A cikket a ChatGPT állította össze, az elérhető nyilvános adatok és meteorológiai modellek alapján.” Az eset abból a szempontból is jelzésértékű, hogy a szóban forgó híradást számos hazai híroldal átvette a ProfitLine-oldaláról – noha a forrásmegjelölés hiánya mellett a szöveg nyelvezetében is bőven voltak utalások arra, hogy valami nincs rendben ezzel az írással. A kiemelt kép illusztráció. Fürdőzők a balatonboglári Platán strandon 2024. július 12-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)