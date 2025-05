Nem tudták megtölteni a Kossuth teret a tüntetők

A csütörtöki nap volt sorozatban a hetedik alkalom, hogy Hadházy Ákos demonstrációt hirdetett meg a budapesti Kossuth térre a gyülekezési törvény módosítása miatt. Legutóbb, április 22-én a gyűlés résztvevői jogellenesen a Szabadság hídhoz vonult, ahol egy időre blokkolták a forgalmat.

Immár a hetedik alkalommal tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása ellen Budapesten. A pár száz demonstráló a Kossuth téren gyűlt össze, mivel a hatóságok már nem engedélyezték az Erzsébet híd elfoglalását. A beszédek sorát a szervező Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő nyitotta, aki rögtön be is jelentette, hogy jövő kedden a Ferenciek terén nagygyűlés lesz, amit már engedélyezett is a rendőrség.

A független országgyűlési képviselő a beszédek végén közölte, hogy átmennek a Margitszigetre, a szakszervezeti sátorhoz. A Momentum szoksáshoz híven füstgyertyázott közben és bejelentette, hogy felmennek a Karmelitába,

a rendőrök azonban nem engedték őket fel a Lánchídra.

A korábbi tüntetések értelemszerűen jelentős közlekedési káoszt vontak maguk után, ami miatt

nagy feszültség alakult ki a tüntetők és a közlekedők, valamint az ellenzéki és a kormánypárti erők között.

A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök április 4-én reagált a Kossuth Rádióban.

A kormányfő szintén elfogadhatatlannak tartotta, hogy egy hídfoglaló demonstráció tízezrek közlekedését nehezítse meg.

„A közlekedés aránytalan sérelmére nem lehet gyülekezési jogot gyakorolni” – emelte ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy lesz egy újabb törvénymódosítás „a normális, békés, demonstrációkon részt venni nem akaró polgárok védelmében”.

A közlekedési káoszra Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője is reagált, aki kifogásolta, hogy „úgy tűnik, be kell rendezkednünk arra, hogy heti szinten megzavarják a budapestiek életét, azokét, akik hazafelé igyekeznek a munkából, a gyerekeikért mennének, vagy csak egyszerűen közlekedni szeretnének a városban, ahol élnek”.

Szerinte az emberek hergelése, hazajutásuk megnehezítése nem vezet sehova, és csak további indulatokat szít. A kormánypárti politikus szerint

a fő közlekedési útvonalak és hidak lezárása csak arra jó, hogy borsot törjenek Budapest többségének orra alá.

A Századvég felmérése alapján a magyarok döntő többsége ellenzi a Budapest Pride felvonulást, és az ahhoz kapcsolódó tüntetéseket. A közvélemény-kutatásban kiemelték, hogy szakadék tátong a baloldali politikusok álláspontja és a lakosság többségének véleménye között.

A hídfoglalás veszélyeket is rejt: a mentőszolgálat arra figyelmeztetett, hogy a dugókkal fenyegető blokád a mentőautók számára is leküzdhetetlen akadályt jelenthet. Hadházy Ákos azonban úgy véli, hogy az autósok érdekében is tüntetnek. „Jöjjenek el ők is, akkor hamarabb elérjük a kritikus tömeget, és így a célunkat is” – üzente a független országgyűlési képviselő.

