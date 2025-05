Fű volt, biztosítás nem – így bukott le a drogkereskedő

Április 14-én Gyulán állítottak meg a rendőrök egy segédmotoros kerékpárral közlekedő fiatalt, akinél nemcsak kötelező felelősségbiztosítás nem volt, hanem marihuána is előkerült a zsebeiből és a táskájából – két zacskóban és egy befőttesüvegben is növényi törmeléket találtak.

A fiatal zavartan reagált a rendőr kérdéseire, ellentmondásokba keveredett. A gyorsteszt kimutatta a kábítószer-fogyasztást, és a lakásán végzett házkutatás során a nyomozók további marihuánát, magokat, termesztőeszközöket és tápoldatokat is lefoglaltak.

A rendőrök őrizetbe vették a férfit, és elkezdték felderíteni a kapcsolatrendszerét.

Két héttel később, április 28-án előállították azt a 19 éves békéscsabai középiskolást is, akitől a gyanú szerint a gyulai fiatal is vásárolta a füvet. A diák maga is fogyasztott, és rendszeresen kereskedett marihuánával – többek között egy iskola melletti téren is kiszolgált vásárlókat. A rendőrség őrizetbe vette őt is, és több vevőt is gyanúsítottként hallgattak ki – közölte a police.hu.

A rendőrség a DELTA Program keretében kiemelt figyelmet fordít a kábítószer-terjesztők és -fogyasztók felkutatására. A cél nemcsak a kínálat visszaszorítása, hanem a kereslet csökkentése is: a rendőrök rendszeresen tartanak bűnmegelőzési programokat, hogy felhívják a figyelmet a tudatmódosító szerek veszélyeire.

Kiemelt kép: A gyulai fiatal lakásán talált marihuána (Fotó: police.hu)